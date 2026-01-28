Desolación en La Plata: un nene de dos años falleció tras atragantarse con comida en su hogar

Una noche de absoluta angustia se vivió este jueves en la localidad de Tolosa, tras confirmarse el fallecimiento de un niño de apenas 2 años. El trágico episodio, que ha generado una profunda conmoción en la zona de 521 entre 116 y 117, se habría desencadenado por una obstrucción accidental de las vías respiratorias mientras el menor ingería alimentos.

Según precisaron fuentes vinculadas a la investigación, el pequeño comenzó a presentar serias dificultades para respirar producto de un atragantamiento. Ante la falta de respuesta y la desesperación del momento, su madre lo cargó en un automóvil privado para dirigirse de urgencia hacia el Hospital Gutiérrez.

El reporte oficial indica que el ingreso al centro de salud se registró aproximadamente a las 21:20 horas. Sin embargo, los profesionales de guardia que recibieron al menor constataron que ya no presentaba signos vitales.

Pese a la gravedad del cuadro, el equipo médico inició maniobras de reanimación avanzada de manera inmediata. Los esfuerzos por salvarle la vida se extendieron por 30 minutos, pero a las 21:50 se confirmó oficialmente el deceso. Los datos preliminares de los facultativos coinciden en que la causa de muerte fue una asfixia por la ingesta de comida.

Intervención policial y judicial

Tras el fallecimiento, se dio aviso inmediato a las autoridades. Personal de la comisaría jurisdiccional y el Grupo Táctico Operativo (GTO) se hicieron presentes en el hospital para entrevistarse con los médicos y comenzar las actuaciones de rigor.

La causa ha sido caratulada preventivamente como "Averiguación de causales de muerte" y quedó bajo la órbita de la UFI N° 11 del Departamento Judicial La Plata, con la intervención del Juzgado de Garantías N° 3.

Como parte del protocolo legal en estos casos, la Justicia dispuso el trabajo de peritos en la vivienda de Tolosa y el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial. Se espera que los resultados de la autopsia aporten claridad definitiva sobre este suceso que ha dejado a una familia y a todo un barrio sumidos en el dolor.