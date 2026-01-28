Netflix desembarcó en La Plata: el Pasaje Dardo Rocha se transformó en un palacio futurista para una superproducción internacional

El centro de La Plata amaneció este fin de semana con una fisonomía alterada. El emblemático Pasaje Dardo Rocha, ubicado en la zona de calle 50 entre 6 y 7, dejó de ser un centro cultural para convertirse en el epicentro de la nueva apuesta global de Netflix. Se trata de la filmación de El futuro es nuestro, una miniserie de ocho capítulos que marca un hito al ser la primera producción de este estilo rodada íntegramente en español por la plataforma en la región.

La trama de la serie se centra en la figura de Jonás Flores, un líder extremadamente carismático surgido de las profundidades de internet. Con un discurso que rompe con lo establecido y la inquietante habilidad de anticipar eventos futuros, Jonás Flores logra movilizar a miles de seguidores, poniendo en crisis las estructuras de poder tradicionales. La historia promete una mezcla de acción, intriga social y un profundo análisis sobre la fe colectiva y la manipulación en redes.

Un despliegue técnico sin precedentes en la ciudad

El equipo de producción, liderado por Mariano Cukar en la dirección de locaciones de K&S Films, movilizó a unas 200 personas del staff técnico, a las que se sumaron 500 extras seleccionados entre una multitud de 4.000 aspirantes platenses. El despliegue, que comenzó durante la jornada del sábado y se extiende este domingo, busca aprovechar la imponente fachada del Pasaje Dardo Rocha, que en la ficción funcionará como un elegante palacio residencial.

A pesar de que la miniserie cuenta con elementos futuristas y efectos especiales que se añadirán en postproducción, las estructuras arquitectónicas originales del edificio no sufrirán modificaciones. Desde la organización confirmaron que, si bien el corazón de la producción se asentó en la capital provincial, el rodaje también contempla locaciones en distintos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.

Coordinación municipal y logística de rodaje

Para que la filmación fuera posible, la Municipalidad de La Plata articuló un operativo integral que incluyó cortes de calle programados, facilidades de acceso a edificios públicos y la presencia preventiva de equipos del SAME y los Bomberos. El apoyo del área de Cultura local fue fundamental para que la productora pudiera concretar la idea que venían gestionando desde el año pasado.

Los vecinos de La Plata han mostrado un gran interés por el evento, acercándose al vallado perimetral permitido para observar los movimientos de cámaras y el despliegue de vestuario. La producción representa no solo un espaldarazo cultural para la ciudad, sino también un motor económico temporal por la demanda de servicios y personal local.