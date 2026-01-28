La mística del Víctor Nethol: Gimnasia remontó 18 puntos y consiguió tercer triunfo consecutivo

El Polideportivo Víctor Nethol fue testigo este domingo de una de esas noches que quedan guardadas en las retinas de los fanáticos de la naranja. Por una nueva fecha de la Liga Argentina de Básquet, Gimnasia y Esgrima La Plata logró un triunfo de carácter ante La Unión de Mar del Plata, demostrando que al quinteto Mens Sana nunca se lo puede dar por vencido, incluso cuando el tablero marca una diferencia de 18 puntos.

El encuentro comenzó con ambos equipos intentando sacudirse los nervios, pero fue la visita quien se acomodó más rápido. Con una ventaja inicial de 6-12, Unión empezó a marcar el ritmo. Si bien Boffelli y Sinconi aparecieron para sostener al local y Barroso logró empatar transitoriamente en 15, el primer capítulo cerró 17-18 a favor de los marplatenses.

Ese cierre por la mínima fue el preludio de un segundo cuarto difícil para los dirigidos por Fabián Renda. La imprecisión se apoderó de los Gladiadores y la visita no perdonó. Una ráfaga de Flossi alejó a su equipo y, con el aporte de Yarza y Carneglia, la brecha se estiró a 12 unidades antes del descanso largo (34-46).

El despertar: de la lona al grito de victoria

El inicio del tercer cuarto pareció sentenciar la historia: La Unión golpeó duro y sacó la máxima de la noche, una diferencia de 18 puntos (34-52). Sin embargo, fue allí donde emergió la fibra del Lobo. Ajustando las clavijas en defensa y recuperando la fluidez ofensiva, Gimnasia comenzó a limar la distancia para entrar al último tramo 57-67 abajo.

En los diez minutos finales, el Poli se convirtió en una caldera. Con la conducción de Paz y el liderazgo de un encendido Gutiérrez Conde (14 puntos), el Lobo sacó las garras. Cada posesión se jugó como una final. Paz puso al equipo a tiro y, con poco más de un minuto en el reloj, Boffelli (máximo anotador con 15) metió la bola de la noche para dar vuelta el marcador 73-72. Con el estadio en ebullición, Barroso anotó bajo el aro para sellar el 76-72 definitivo con solo 18 segundos por jugar, desatando la locura total.

Con este resultado, Gimnasia cierra su seguidilla en casa con puntaje ideal: tres triunfos en tres presentaciones. Esta victoria no solo ratifica el buen momento del equipo de Fabián Renda, sino que lo coloca como el único escolta en la tabla de posiciones de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet.