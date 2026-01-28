Del sueño del fútbol al dolor de la amputación: el desgarrador relato del joven uruguayo atacado en manada

A poco más de una semana de la brutal agresión que conmocionó a la localidad de Los Hornos, el dolor de la víctima ha tomado voz. Marcelo, el joven uruguayo de 24 años que fue emboscado y apuñalado por un grupo de personas, permanece internado en el Hospital San Juan de Dios de La Plata. Allí, tras una intervención quirúrgica que se extendió por siete horas, los médicos debieron amputarle la pierna derecha debido a la gravedad de las lesiones arteriales causadas por las armas blancas.

En medio de una recuperación que excede lo físico y entra en el terreno de lo psicológico, Marcelo (identificado judicialmente como M. C.) compartió su desgarrador presente: “Hay veces que me levanto sin ganas de seguir viviendo”, confesó con crudeza.

El joven, que hoy debe asimilar una realidad irreversible, recordó su mayor pasión: "Lo que más me gustaba era jugar al fútbol y ya no voy a poder". Sobre la operación, valoró el esfuerzo profesional: "Les pedí que fuera de la rodilla para abajo y ellos hicieron lo posible".

Un trauma que trasciende las heridas

El ataque no solo dejó secuelas en su cuerpo, sino que fracturó su vínculo cotidiano con su hija de cinco años, a quien solo pudo ver una vez desde el incidente del 18 de enero.

“La nena no me podía ni mirar, no caía en lo que me pasaba”, relató conmovido. A pesar del pozo emocional, Marcelo encuentra refugio en el trato humano del personal de salud: “Los enfermeros son todos unos genios, me levantan siempre. Si Dios me dejó acá es por algo”.

El ataque en manada y el avance judicial

La reconstrucción del hecho sitúa la escena en la madrugada del sábado 18 de enero, en la intersección de las calles 142 y 57. Mientras Marcelo se encontraba en la vereda, fue increpado por un grupo de personas que, tras una discusión, pasaron a la agresión física directa. En un ataque coordinado, recibió cuatro puñaladas: dos en la espalda, una en la entrepierna y la restante en la pierna derecha, que resultó fatal para su extremidad.

Por el hecho, la Policía logró detener a cuatro implicados: dos mujeres mayores de edad, de 19 y 20 años, y dos menores de 16 años. La investigación es llevada adelante de forma conjunta por la Justicia de adultos y el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, bajo la carátula de "tentativa de homicidio agravado por la participación de menores".

Mientras la ciudad de La Plata sigue de cerca el avance de la causa, Marcelo enfrenta la etapa más difícil de su vida, intentando aferrarse a la esperanza mientras el sistema judicial busca determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los atacantes que lo dejaron marcado para siempre.