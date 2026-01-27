Cristina Fernández retomó su actividad política

Hay una pregunta que empieza a circular en voz baja y cada vez suena más fuerte: ¿qué está haciendo hoy Cristina Fernández de Kirchner y por qué su reaparición vuelve a mover el tablero político? La respuesta no es simple, pero ayuda a entender el nuevo clima que se empieza a gestar de cara a los próximos meses.

Tras dos semanas de internación por una apendicitis aguda, Cristina Fernández de Kirchner recibió el alta médica el 3 de enero de 2026. Desde entonces cumple la recuperación —y la prisión domiciliaria— en su departamento de San José 1111, en Constitución. Ese lugar, conocido desde hace años, volvió a transformarse en un centro de reuniones y decisiones.

La actividad política de Cristina se reanudó de forma gradual y bajo indicaciones médicas estrictas. Caminatas diarias en la cinta, llamadas, videollamadas y visitas puntuales de dirigentes de confianza marcaron el pulso de estos días. Entre quienes pasaron por allí estuvieron Juan Grabois y Oscar Parrilli, figuras centrales del kirchnerismo duro.

Durante la convalecencia, la ex presidenta también dedicó tiempo a la lectura. Libros de política, historia y análisis del poder global formaron parte de su rutina. En su entorno aseguran que esos textos dialogan con la etapa que atraviesa el país y con la estrategia que se empieza a delinear.

El contexto es clave. Cristina vuelve a escena atravesada por una condena judicial firme, la reorganización del peronismo y la mirada puesta en las presidenciales de 2027. En ese marco, el kirchnerismo da por iniciado un nuevo ciclo político con una consigna conocida: “Cristina libre”. El objetivo es reinstalar la idea de proscripción y poner en discusión el impacto de su ausencia forzada en la democracia.

Hoy, Cristina Fernández no puede competir por cargos públicos. La Corte Suprema dejó firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua en la causa Vialidad. Aun así, sus allegados sostienen que seguirá marcando agenda con ejes ya conocidos: una crítica fuerte a las políticas económicas del gobierno nacional, la discusión sobre la deuda externa y la necesidad de repensar el rol del Estado.

En ese punto, la ex mandataria insiste con una idea que repite desde hace tiempo: la Argentina necesita una “nueva estatalidad”. Según su mirada, nadie quiere discutir en serio el modelo de país ni el peso del endeudamiento. “Prefieren discutir a Cristina”, repiten cerca suyo.

La campaña por la liberación de Cristina también se apoya en una lectura política más amplia. En el Instituto Patria creen que parte de la sociedad empieza a mostrar desgaste frente al rumbo del Gobierno, especialmente en áreas sensibles como salud, discapacidad y ciencia. Allí ven una oportunidad para volver a interpelar a votantes que no se sienten representados.

Otro dato que circula puertas adentro es que Cristina “sigue midiendo”. Sus números de imagen positiva, aseguran, se mantienen estables y por encima de otros referentes del espacio. Esa realidad alimenta tensiones internas, incluso con figuras como Axel Kicillof, con quien la relación atraviesa su momento más frío.

Mientras tanto, dirigentes como Juan Grabois ya plantean sin rodeos que cualquier liderazgo futuro del peronismo deberá resolver la situación judicial de Cristina desde el primer día. El mensaje es claro: para ese sector, no hay reconstrucción posible sin ella en el centro de la escena.

Así, entre visitas, señales y silencios, Cristina Fernández de Kirchner vuelve a moverse. No lanza candidaturas, no da discursos masivos, pero cada gesto suma. Y en política, muchas veces, eso alcanza para volver a empezar.