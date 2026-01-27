Billetera virtual que más paga hoy: qué opciones existen

Con los últimos ajustes de tasas, las billeteras virtuales y los bancos volvieron a competir fuerte por los pesos de los usuarios. Hoy, las principales alternativas para hacer rendir el dinero son cuatro: billetera virtual, cuentas remuneradas, Fondos Comunes de Inversión y el clásico plazo fijo.

La gran ventaja de las billeteras digitales es que combinan rendimiento con liquidez. Es decir, la plata genera intereses y, al mismo tiempo, se puede usar para pagar o transferir.

En ese escenario, Cocos aparece como la billetera virtual que más paga hoy, con una TNA del 29,05%, a través de un Fondo Común de Inversión de renta mixta.

Ranking actualizado de billeteras virtuales

Actualmente, las tasas más altas del mercado se reparten así:

Prex Argentina : 26,86%

Mercado Pago : 26,68%

IEB+ : 26,02%

Ualá : 26,00%

Claro Pay : 25,55%

Lemon Cash : 24,71%

Naranja X: 21,00%

Un punto importante: en varias billeteras hay topes de monto sobre el cual se paga interés. A partir de cierto saldo, la plata deja de rendir.

Cómo funcionan las cuentas remuneradas

Las cuentas remuneradas pagan intereses diarios sobre el dinero que tenés disponible. No hace falta invertir ni bloquear la plata.

A diferencia de una caja de ahorro común, acá el saldo genera rendimiento todos los días y los intereses se acreditan a fin de mes. Es una opción simple, ideal para quienes recién empiezan a mirar el mundo de las inversiones.

Fondos Comunes de Inversión vs plazo fijo

Los Fondos Comunes de Inversión Money Market se parecen mucho al plazo fijo en cuanto a rendimiento, pero tienen una diferencia clave: la liquidez.

Mientras que en un plazo fijo el dinero queda inmovilizado 30 días, en muchos FCI se puede retirar en el mismo día o dentro de las 24 a 48 horas. Por eso, hoy son una de las herramientas más usadas dentro de cada billetera virtual.

Qué bancos pagan mejor el plazo fijo

En los bancos tradicionales, las tasas para plazos fijos a 30 días se mueven entre el 20,5% y el 27,5% de TNA.

Algunos bancos más chicos ofrecen tasas superiores al 30%, aunque concentran menos depósitos y suelen ser elegidos por usuarios más informados.

Cuándo conviene elegir un plazo fijo

El plazo fijo sigue siendo una opción de bajo riesgo y rendimiento previsible. Es útil si sabés que no vas a necesitar la plata durante un mes.

Eso sí: una vez constituido, no se puede retirar antes del vencimiento. Por eso, hoy muchos usuarios combinan plazo fijo con billeteras virtuales para tener una parte del dinero siempre disponible.