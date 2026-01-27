Persecución, drogas y muerte: el fatal desenlace de un fugitivo que conmociona a La Plata

La tarde en el barrio de San Carlos se vio sacudida por un episodio de violencia y velocidad que terminó de la peor manera. Lo que comenzó como un operativo de control vehicular de rutina en la intersección de las calles 44 y 158, derivó en una vertiginosa persecución policial que culminó con un hombre fallecido y dos mujeres heridas.

Todo se originó cuando efectivos de la policía motorizada divisaron un Peugeot 206 color negro. El conductor, al percatarse de la presencia de los uniformados, decidió omitir la orden de detención y emprendió una huida desesperada. El raid delictivo se extendió por varias arterias de la zona hasta llegar al cruce de 39 y 155.

En ese punto geográfico, el vehículo en fuga impactó violentamente contra una camioneta. Debido a la alta velocidad, el conductor perdió el control absoluto del rodado, el cual terminó incrustado contra un poste de alumbrado público. El impacto fue tan severo que el hombre murió de forma instantánea en el habitáculo.

Al arribar al lugar del siniestro, los efectivos del Comando de Patrullas y de la Subcomisaría La Unión se encontraron con un escenario sospechoso. Además de asistir a las dos mujeres acompañantes que resultaron heridas, los agentes descubrieron dinero en efectivo desparramado y sustancias estupefacientes tanto dentro como fuera del automóvil.

Este hallazgo sostiene la hipótesis de que el fallecido intentaba evitar el control policial para encubrir un presunto ilícito vinculado al tráfico de drogas o un robo reciente. Personal de la Policía Científica trabajó intensamente recolectando pruebas y peritando los vehículos involucrados para determinar la mecánica exacta del incidente.