Milagro en el mar: dos jóvenes de La Plata salvaron a una familia tras un naufragio en Punta del Este

Lo que comenzó como una tarde de diversión y adrenalina sobre el agua terminó en una hazaña que recorre el continente. Dante Puddu, un joven de 21 años estudiante de Informática en la Universidad Nacional de La Plata, y su hermano menor, Santino Puddu, de apenas 15 años, nunca imaginaron que su salida recreativa en jet ski por las costas de Punta del Este los pondría frente a una situación de vida o muerte.

Mientras buscaban olas para saltar, los hermanos divisaron una silueta extraña en el horizonte. Al acercarse, la diversión se transformó en urgencia: una lancha había volcado, dejando a sus ocupantes a la deriva y luchando contra el agotamiento y la baja temperatura del agua.

Sin dudarlo, y mientras la cámara registraba la tensión del momento, los platenses acudieron al pedido de auxilio. Dante Puddu demostró una valentía excepcional al arrojarse directamente al mar para sostener a una mujer que ya no podía mantenerse a flote por sus propios medios.

Acción inmediata y rescate exitoso

"Estaban en estado de shock", relataron los jóvenes tras la odisea. El frío y el cansancio extremo habían hecho mella en las víctimas, entre quienes se encontraba una niña pequeña. El operativo improvisado, liderado por la decisión de los Puddu, permitió mantener a salvo a los náufragos hasta que otras embarcaciones llegaron para completar el traslado a tierra firme.

El video del rescate, difundido por los padres de los jóvenes, se volvió viral en las últimas horas, destacando la formación y la solidaridad de los hermanos oriundos de La Plata. Lo que pudo haber sido una tragedia en las exclusivas costas de Uruguay, terminó siendo una historia de esperanza gracias a la rápida reacción de Dante y Santino.