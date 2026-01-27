El renacer del Teatro del Lago: Adjudicaron las obras y el icónico anfiteatro platense será transformado

La Plata se prepara para recuperar una de sus joyas arquitectónicas y culturales más queridas. En un movimiento clave para el Paseo del Bosque, este lunes se oficializó la adjudicación de la obra para renovar el Teatro del Lago, un espacio que ha sido testigo de décadas de arte bajo las estrellas y que hoy inicia su camino hacia la modernización.

A través del Boletín Oficial, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dio luz verde a la Licitación Pública N° 20/2025. La ambiciosa tarea de revitalizar el Anfiteatro Martín Fierro quedó en manos de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por COVIARQ S.A. y Grupo ABACO S.A., firmas seleccionadas por su experiencia en el manejo de bienes patrimoniales y su solidez técnica.

El proyecto, que comenzará a ejecutarse bajo la supervisión del Ministerio de Infraestructura y el Instituto Cultural de la Provincia, junto a la Municipalidad de La Plata, contempla una inversión que supera los $8.341 millones.

El contrato estipula un plan de trabajos de 18 meses, con un cronograma de desembolsos que se extenderá durante los años 2026 y 2027. Para dar inicio a las tareas de limpieza y preparación estructural, se estableció un anticipo financiero del 10% del total adjudicado.

Entre la nostalgia y la tecnología: Así será el nuevo teatro

La intervención no será una simple reparación; se trata de una recuperación integral que busca respetar el diseño original mientras se adapta a las exigencias del siglo XXI. El plan incluye:

Restauración de fachada y estructura: Tratamiento de grietas, fisuras y puesta a punto de ornamentos históricos.

Modernización escénica: Renovación total de camarines, subsuelos y escenario con tecnología de última generación.

Accesibilidad universal: Instalación de montasillas hidráulicos para garantizar que todos los vecinos puedan disfrutar del predio.

Nuevos atractivos: Se construirá una confitería con vista panorámica al lago y al bosque, además de un Museo de Sitio destinado a preservar la memoria histórica del anfiteatro.

Un entorno revitalizado

La obra trascenderá los muros del teatro. Se prevé la renovación de las famosas pérgolas, butacas y veredas, sumado a un plan de reforestación que devolverá el verde característico al entorno. Con nuevos accesos por Plaza Francia y áreas técnicas optimizadas, el Teatro del Lago se encamina a ser, una vez más, el epicentro de la vida recreativa platense.