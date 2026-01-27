Política | 27 Jan
Flor Jares: un año de crecimiento y nuevos desafíos para la cantante y coach vocal
11:18 |La cantante y coach vocal Flor Jares comienza el 2026 con una agenda llena de proyectos y objetivos. Después de un 2025 exitoso, Flor sigue adelante con su pasión por la música y su crecimiento profesional.
Con una formación en coaching vocal en curso, que concluirá en agosto de este año, Flor se está preparando para enfrentar nuevos desafíos en su carrera.
Además, ha comenzado a tomar clases personalizadas de piano con el profesor Emmanuel Lavalle y clases de lectura musical a cargo de Laura Petruchi en el Templo de la Voz, academia de Patricia Sosa.
"Estoy aprendiendo rápido y me siento muy confiada", dice Flor, lo que colabora en su trabajo como preparadora vocal.
Recientemente, Flor fue invitada a participar en programas de streaming, incluyendo "FASHION MODEL RAQUEL" del canal de Streaming CSN23, donde interpretó temas de su EP "Luna de amor" y un tema de la cantante italiana Laura Pausini.
Su participación en el programa fue un éxito, y como resultado, obtuvo un pase directo a participar del programa "AMIGOS DEL KARAHOKE" con Marcela Queen, también en el canal CSN23, el próximo sábado 31/01 a las 22hs.
"La música es mi vida, y estoy agradecida por la oportunidad de dedicarme a lo que amo", dice Flor. Con su talento y dedicación, es seguro que seguirá creciendo y alcanzando nuevos éxitos.
¿Qué sigue para Flor Jares?
Flor está trabajando en nuevas composiciones y preparándose para subir sus obras a las plataformas digitales y redes sociales. Con su pasión y energía, es emocionante pensar en lo que viene para esta talentosa artista.