Agenda confirmada: Los Pumas volverán a recorrer el país en un 2026 que promete ser épico

La pasión por el rugby volverá a encenderse en cada rincón de la Argentina. Tras una larga espera, se ha revelado el fixture oficial de Los Pumas para el 2026, un año marcado por el estreno del ambicioso Nations Championship y una serie de test-matches que traerán a las potencias del hemisferio sur a suelo albiceleste.

El seleccionado, que continúa consolidándose en la elite mundial, tendrá un invierno cargado de acción con seis encuentros en condición de local, distribuidos federalmente para que el público de las provincias sea protagonista del aliento.

El debut en el Nations Championship

El camino comenzará en julio, donde la Argentina recibirá a tres gigantes europeos. La acción iniciará el 4 de julio en Córdoba, precisamente en el Estadio Mario Alberto Kempes, frente a Escocia. Será el reencuentro con "La Docta" tras el reciente paso de los All Blacks.

Una semana después, el 11 de julio, la delegación se trasladará al Estadio San Juan del Bicentenario para medirse ante Gales, repitiendo la sede sanjuanina que ya vibró con el rugby en 2018. El cierre de esta primera etapa local será el 18 de julio en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, donde Inglaterra buscará vengar sus recientes caídas en territorio santiagueño.

Duelo de titanes: Sudáfrica y Australia en agenda

Agosto y septiembre no darán respiro. Los vigentes campeones del mundo, los Springboks, dirigidos por Rassie Erasmus, pisarán Buenos Aires para un choque único en el Estadio José Amalfitani de Liniers el sábado 8 de agosto.

Posteriormente, será el turno de los Wallabies. Los australianos disputarán una serie de dos partidos: el primero en el Estadio 23 de Agosto de Jujuy y la revancha en el imponente Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, cerrando así la gira doméstica antes de que el seleccionado parta hacia la ventana de noviembre en Europa.