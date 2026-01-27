Lian Monín, el productor cordobés que revoluciona la escena urbana

Lian Monín, el reconocido productor y conductor cordobés, ha vuelto a su ciudad natal con una propuesta clara: activar y fortalecer la escena urbana local, generando espacios reales de encuentro entre música, contenido digital y comunidad.

El pasado viernes, Monín inauguró el primer programa de "Fieles al Perreo Stream" en Córdoba, un formato que combina música urbana, entrevistas, participación de artistas y cultura, y humor, que se transmitirá todos los viernes a las 18hs por Youtube a través del canal cordobés "KREON TV". El estreno marcó un nuevo punto de referencia para la escena local, con una fuerte repercusión tanto presencial como en redes sociales.

En paralelo, Monín viene desarrollando "Jornada en el estudio", un espacio de colaboración, creación y visibilidad, donde reúne a artistas de la música urbana, creadores de contenido, Streamer y productores en uno de los estudios de grabación con más renombre de la ciudad, "ESPACIO CODA".

"Apenas vine a Córdoba ya tenía varias propuestas y eso me hizo sentir muy bien. Muchas personas que no conocía tirándome la mejor, estos últimos 4 años trabajando y apoyando a la movida urbana nos va a dejar muchos frutos. Totalmente agradecido con todos los que me brindan su apoyo siempre", dice Monín.

¿Estás listo para unirte a la movida?

Contacta a Lian Monín para discutir proyectos y oportunidades de colaboración.

Seguilo en Instagram: Lian_Monin

Fieles_al_perreo (link disponible a pedido)