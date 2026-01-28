Daniel Scioli evitó responder sobre Chiqui Tapia y la corrupción en la AFA

Arrancó como una entrevista más, pero terminó en silencio, evasivas y una salida apurada que todavía genera preguntas. ¿Por qué Daniel Scioli evitó responder cuando le mencionaron a Chiqui Tapia y la corrupción en la Asociación del Fútbol Argentino? Ese momento incómodo es la clave para entender lo que pasó… y lo que no quiso decir.

El actual secretario de Ambiente y Turismo estaba al aire en La Nación + hablando de la visita de Javier Milei a Mar del Plata. Todo transcurría con normalidad hasta que la periodista cambió el eje y fue directo al punto que muchos querían escuchar: el escándalo de corrupción que rodea a la AFA y el rol de su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia. Ahí, algo cambió.

La cara de Daniel Scioli se tensó y su discurso empezó a enredarse. Fiel a un estilo conocido, respondió con muchas palabras pero sin una definición concreta. Dijo que ya había fijado posición, que estaba todo claro, que su mirada sobre el fútbol argentino ya era conocida. Pero no dijo qué piensa hoy, ni respondió lo central: qué opina de Chiqui Tapia y de las denuncias de corrupción en la AFA.

La periodista insistió. Una, dos, tres veces. La pregunta fue siempre la misma y cada vez más directa. ¿Qué pensás de Chiqui Tapia?

La respuesta nunca llegó.

En lugar de eso, Scioli apeló a una salida tan llamativa como infantil: dijo que se había cortado la comunicación, pidió disculpas y aseguró que lo estaba esperando la familia para ir a comer. Fin de la entrevista. Pantalla negra. Tema cerrado, al menos para él.

El episodio no pasó desapercibido. Menos aún si se tiene en cuenta que Daniel Scioli había sido, hasta hace poco, uno de los funcionarios que impulsaba la llegada de las SAD (Sociedades Anónimas Deportivas) al fútbol argentino. Una postura que lo enfrentaba directamente con la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino y con Chiqui Tapia. Hoy, ese enfrentamiento parece haberse diluido.

La falta de críticas, las evasivas y la huida en vivo alimentan una lectura clara: Scioli habría acercado posiciones con la AFA y ya no estaría dispuesto a cuestionar a su conducción, incluso en medio de un escándalo de corrupción que sigue generando ruido.

Para un usuario que recién empieza a informarse sobre el tema, el dato central es este: no hubo una respuesta clara. Hubo incomodidad, silencio y una retirada apurada. Y en política, muchas veces, lo que no se dice pesa tanto como lo que se dice.