Cruce en redes entre Pablo Carroza y Federico D’Elía por Estudiantes y Ascacibar

El cruce empezó con un posteo de fútbol, pero terminó en un intercambio personal que explotó en redes y dejó mucha tela para cortar. ¿Qué pasó realmente entre Pablo Carroza y Federico D'Elía? ¿Por qué Estudiantes y Santiago Ascacibar quedaron en el centro de la escena? Acá te lo explicamos, paso a paso y sin vueltas.

Todo se desató cuando Pablo Carroza, periodista identificado con el kirchnerismo y conocido por su estilo provocador, publicó un mensaje muy crítico contra Estudiantes y contra Santiago Ascacibar. El foco de su enojo fue una frase del jugador, quien había dicho que en Argentina solo jugaría en el Pincha. Para Carroza, esa postura no fue sincera y lo dejó claro con palabras duras: sostuvo que el futbolista “los cagó” y apuntó también contra el club.

En su publicación, el periodista fue más allá. Comparó el caso de Ascacibar con el de Mauro Zárate y aseguró que, a diferencia de otros episodios similares, el supuesto “coqueteo” del Ruso con Boca no recibió el mismo tratamiento mediático. Según Carroza, Estudiantes estaría “blindado” y protegido por ciertos sectores de la prensa, algo que generó una fuerte reacción entre hinchas y usuarios.

Entre quienes salieron a contestarle apareció Federico D'Elía. El actor, conocido por no guardarse nada en redes sociales, respondió desde su cuenta personal con una frase directa y muy agresiva, que rápidamente se viralizó. Ese comentario encendió la mecha y cambió el eje de la discusión: de un debate futbolero se pasó a un ataque personal.

Horas después, Pablo Carroza volvió a intervenir con un mensaje todavía más duro. En su respuesta, cuestionó a Federico D'Elía por su comentario y lo insultó sin filtro. Además, remarcó que él estaba hablando de fútbol y criticó el hecho de involucrar a una mujer en la discusión, señalando que ese tipo de expresiones reproducen prácticas que, según dijo, deberían estar superadas.

Cuando parecía que el conflicto iba a seguir escalando, Federico D'Elía volvió a escribir, pero con otro tono. En un nuevo posteo, intentó bajar la intensidad del cruce. Dijo que solo repitió algo que le habían contado, comparándolo con errores o exageraciones que, según él, suele cometer Pablo Carroza. También dejó abierta la puerta a hablar el tema en privado y sumó un pedido de disculpas dirigido a la mujer mencionada.

El episodio se convirtió rápidamente en tendencia en X y volvió a mostrar cómo una discusión sobre Estudiantes y Santiago Ascacibar puede terminar en un fuerte ida y vuelta personal cuando entra en juego la lógica de las redes sociales. Por ahora, el cruce aflojó, pero muchos creen que esta historia todavía no está cerrada.