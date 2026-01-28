Violento vuelco en La Plata: un chofer de DiDi chocó a un auto estacionado y una pasajera lucha por su vida

El silencio de la madrugada en La Plata se vio interrumpido este miércoles, cerca de las 3:00 AM, por un estruendo que despertó a los habitantes de la zona de calle 69, entre 118 y 119. Un automóvil Fiat de color blanco, que prestaba servicios para la plataforma de transporte DiDi, protagonizó un espectacular choque y vuelco que dejó como saldo una persona herida de gravedad.

Por causas que aún son materia de peritaje para la Policía Científica, el conductor del rodado perdió el control del volante y embistió con violencia a un Ford que se encontraba correctamente estacionado sobre la calzada. El impacto fue de tal magnitud que el Fiat terminó volcado sobre uno de sus laterales, bloqueando parcialmente la circulación.

Rescate heroico y traslado de urgencia

Al momento del accidente, en el vehículo de alquiler viajaban el chofer y dos pasajeros adultos. La peor parte se la llevó la mujer que ocupaba la parte trasera, quien producto del fuerte golpe perdió el conocimiento de forma inmediata.

La escena activó un protocolo de emergencia que involucró a diversos actores. Mientras los vecinos salían de sus casas para intentar colaborar en los primeros auxilios, una dotación de Bomberos trabajó intensamente con herramientas de corte para liberar a los ocupantes. Paralelamente, médicos del SAME brindaron asistencia en el asfalto.

Ante el cuadro de inconsciencia, los facultativos decidieron el traslado inmediato de la mujer hacia el Hospital San Martín de La Plata, donde ingresó por el área de guardia y permanece bajo observación profesional.

Investigación judicial

Efectivos policiales preservaron la escena durante varias horas para permitir las tareas de rigor. El conductor del Fiat, quien resultó con lesiones menores, deberá prestar declaración ante las autoridades para esclarecer si el hecho se produjo por una falla mecánica, un descuido o el estado del pavimento.

El caso ha sido caratulado preventivamente como "lesiones por accidente" y quedó bajo la órbita de la fiscalía de turno, que ya solicitó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la trayectoria del vehículo previo al impacto.