Estudiantes borró de la cancha a Boca y celebró un triunfo con sabor a revancha

La mística del Estadio UNO se hizo sentir más que nunca este miércoles. En un escenario que rugió desde el primer minuto, Estudiantes de La Plata no solo le ganó a Boca Juniors por 2-1, sino que le dio una verdadera cátedra de fútbol, intensidad y planteo táctico.

El encuentro, cargado de morbo por la reciente y polémica partida de Santiago Ascacíbar al club de La Ribera, terminó siendo el escenario ideal para que el conjunto platense demostrara que su identidad está por encima de cualquier nombre propio.

Desde el pitazo inicial, el equipo dirigido por Eduardo Domínguez mostró los dientes. Con una supremacía absoluta en la mitad de la cancha, el Pincha dejó en evidencia las falencias del esquema de Claudio Úbeda.

La apertura del marcador llegó a través de una de las especialidades de la casa: la pelota parada. En una ráfaga de minutos, la zaga central se vistió de heroína. Primero fue Santiago Núñez y luego Leandro González Pirez —quien vivió el gol de manera especial por su pasado en River— los encargados de poner un 2-0 que, gracias a las intervenciones de Agustín Marchesín, no fue más abultado.

Mientras en el campo el dominio era total, en las tribunas se libraba otra batalla. Santiago Ascacíbar, ubicado en un palco acompañando a su nuevo equipo, fue el blanco de la disconformidad de la hinchada albirroja. El grito de "el que no salta es un traidor" bajó con fuerza desde las gradas, marcando la herida abierta que dejó la salida del ex capitán.

.

Un final con suspenso innecesario

Pese a las variantes introducidas por el técnico visitante, Boca solo encontró respuestas sobre el cierre. A falta de 10 minutos para el final, Exequiel Zeballos logró el descuento que le dio una cuota de suspenso al marcador.

Cuando a Estudiantes se le empezaban a agotar las piernas tras un desgaste físico notable, el tiempo se convirtió en el mejor aliado del local para asegurar tres puntos vitales que lo posicionan de gran manera tras el empate inicial ante Independiente.

Lo que viene para el León

Sin tiempo para relajarse, el Pincha ya pone la mira en su próximo objetivo. El lunes 2 de febrero, a las 17:30 horas, los dirigidos por Eduardo Domínguez viajarán a Florencio Varela para enfrentar a Defensa y Justicia, con la premisa de ratificar lo hecho en casa y seguir escalando en la tabla.