Gimnasia selló el arribo del ensenadense Tomás Rastelli tras su paso goleador por la Cebra

El talento de la región sigue nutriendo a las instituciones más importantes del país y esta vez el protagonista es un juvenil que promete dar que hablar. Se confirmó oficialmente que Tomás “La Joya” Rastelli es nuevo jugador de Gimnasia y Esgrima La Plata, dando un salto fundamental desde el fútbol liguista a la estructura del Lobo.

El scouting de Estancia Chica no falló

El joven delantero, oriundo de Ensenada, ya se encuentra realizando los trabajos de pretemporada con la quinta división tripera en el predio de Estancia Chica. Allí, es observado de cerca por la mirada técnica de Guillermo “Toto” Hernando, quien lidera el proceso de formación de esta categoría.

La llegada de Rastelli no es producto del azar. El área de captación de Gimnasia inició un exhaustivo proceso de seguimiento a fines de 2025. Tras ver su desempeño sobresaliente como la gran figura de Estrella de Berisso, el scouting albiazul no dudó en avanzar por su ficha para sumarlo a las filas juveniles de la institución.

El sueño del Bosque y el ADN de la región

Con 17 años recién cumplidos, la principal carta de presentación de Tomás Rastelli es su potente zurda y su gran capacidad de definición, cualidades que lo hicieron destacar en el fútbol de Berisso. En el club de la calle 8 reina un sentimiento de orgullo absoluto por el crecimiento del juvenil, destacando no solo sus condiciones técnicas, sino también su disciplina y valores humanos.

Ahora, el objetivo del ensenadense es claro: ganarse un lugar en el corazón del pueblo tripero y seguir la huella de otros baluartes surgidos de la zona, como lo fueron Benjamín Domínguez y Jeremías Merlo. Su incorporación al profesionalismo es una nueva ratificación de que el fútbol de barrio en Ensenada y Berisso sigue siendo una cantera inagotable de piezas valiosas para el Bosque.