El "ladrón de las zapatillas": cayó un delincuente que robó una moto en La Plata y fue traicionado por su vestimenta

Un joven de 20 años, con antecedentes que demuestran una preocupante reincidencia delictiva, fue detenido en las últimas horas tras un exitoso operativo coordinado entre las fuerzas de seguridad de La Plata y Berisso. El sujeto está acusado de ser uno de los autores del robo de una motocicleta ocurrido el pasado 26 de enero, hecho que quedó registrado paso a paso por las cámaras de seguridad.

El ilícito tuvo lugar en un complejo habitacional de calle 68, entre 1 y 115. Según la denuncia presentada por el damnificado, los malvivientes irrumpieron en la propiedad cerca de las 3 de la madrugada tras forzar una reja perimetral. Con total impunidad, se dirigieron al patio trasero de la vivienda y se apoderaron de una motocicleta Gilera Smash, dándose a la fuga rápidamente.

Prontuario y seguimiento: un delincuente conocido

La investigación, que incluyó el relevamiento de las cámaras públicas y privadas de la zona, permitió identificar a uno de los sospechosos. Se trata de un joven de 20 años en situación de calle, cuya ficha delictiva ya era conocida por las autoridades: en julio de 2025 había sido aprehendido por tentativa de robo y, apenas dos meses después, en septiembre, volvió a ser arrestado por tentativa de hurto.

Con la identidad confirmada, la Policía montó un operativo de vigilancia encubierta en la intersección de las calles 84 y 124, en la ciudad de Berisso. Fue allí donde los uniformados lograron interceptar al sospechoso, quien fue traicionado por un detalle no menor: al momento de su detención, calzaba las mismas zapatillas y portaba el pantalón que vestía durante el asalto, tal como se observaba en los videos del hecho.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la UFI N° 11 del Departamento Judicial La Plata. La fiscalía interviniente ya cuenta con el material fílmico y los elementos secuestrados para avanzar en la acusación por este nuevo hecho de robo, mientras se intenta dar con el paradero del segundo cómplice y recuperar el rodado sustraído.