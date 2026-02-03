Despliegue de producción en La Plata: la miniserie de Netflix paraliza el centro con nuevos cortes de tránsito

La Plata continúa siendo el escenario principal de una de las apuestas más ambiciosas de la plataforma Netflix. El rodaje de la miniserie "El futuro es nuestro", a cargo de la reconocida productora K&S Films, ha generado una verdadera revolución visual en el casco urbano, pero también importantes cambios en la movilidad cotidiana.

Para facilitar las tareas de filmación, la Municipalidad de La Plata confirmó un esquema de cortes de tránsito que afectará arterias clave, especialmente en el corazón administrativo y cultural de la capital bonaerense.

Cronograma de cortes y calles afectadas

A partir de este viernes 30 de enero a las 6:00, el tránsito se verá interrumpido en las esquinas de 6 y 50, 7 y 49, y 5 y 48. Estos puntos representan el inicio de una fase intensiva de grabación en la zona del Pasaje Dardo Rocha.

Sin embargo, el despliegue más importante ocurrirá durante el fin de semana y los primeros días de febrero. Según el informe oficial, desde el sábado 31 de enero hasta el martes 3 de febrero (inclusive, hasta las 7:00), se dispondrán cierres en las siguientes intersecciones:

6 y 54

5 y 47

49 y 7

Diagonal 80 y diagonal 77

Esquinas de calle 4 en sus cruces con 53, 51, 50 y 48.

Es fundamental tener en cuenta que el corte afectará la circulación de la primera calle mencionada en cada intersección, mientras que la segunda permanecerá habilitada para el flujo vehicular.

Prohibición de estacionamiento y recomendaciones

Desde la comuna platense advirtieron que durante las jornadas de rodaje estará estrictamente prohibido estacionar en las calles afectadas por el operativo de filmación. Se solicita a los conductores circular con extrema precaución y, en la medida de lo posible, evitar el ingreso al cuadrante céntrico para prevenir demoras innecesarias.

La producción de K&S Films promete posicionar a los paisajes arquitectónicos de La Plata en el catálogo global de Netflix, transformando la rutina de los vecinos en una experiencia cinematográfica sin precedentes para la región.