Por qué Mirtha Legrand se fue antes de Mar del Plata y volvió a Buenos Aires

Nadie lo esperaba y mucho menos en pleno auge de la temporada. ¿Por qué Mirtha Legrand se fue antes de Mar del Plata cuando todo parecía estar dado para una estadía más larga? La respuesta no fue inmediata, pero cuando habló, dejó en claro que nada fue casual. Y sus palabras cerraron cualquier tipo de especulación.

La diva de la televisión decidió adelantar su regreso a Buenos Aires y explicó los motivos sin rodeos. Lo hizo en diálogo con Intrusos, donde repasó cómo vivió sus días en la Costa Atlántica y qué fue lo que inclinó la balanza para volver antes de lo previsto.

¿Por qué Mirtha Legrand se fue antes de Mar del Plata?

Según explicó Mirtha Legrand, la decisión estuvo directamente ligada a compromisos personales impostergables. El punto central fue la organización de su cumpleaños, un evento que requiere su presencia y atención en la Ciudad de Buenos Aires.

“No fue algo improvisado”, dejó en claro la conductora. En otras temporadas, supo quedarse hasta dos meses completos en Mar del Plata, pero esta vez la agenda marcó el límite.

A pesar de la despedida anticipada, Mirtha no escatimó elogios para el público marplatense. “El público fue maravilloso, divino”, destacó, dejando en claro que el cariño de la gente fue constante durante toda su estadía.

Una temporada intensa y sin descanso

Lejos de tomarse las noches con calma, Mirtha Legrand llevó un ritmo agotador. Durante su paso por Mar del Plata, confesó que no tuvo ni una sola noche libre.

“No me acosté antes de las dos de la mañana”, reveló. Las salidas al teatro fueron una constante y formaron parte de su rutina diaria. Aun así, aseguró que disfrutó cada salida y el contacto directo con la gente, algo que siempre valora especialmente.

El descargo de Mirtha Legrand por los rumores sobre Juana Viale

Durante su programa, Mirtha Legrand también se refirió a los rumores que vincularon a Juana Viale con Mauricio Macri. El tema la molestó y no dudó en expresarlo.

“Nada que ver, es un disparate absoluto”, sentenció. Explicó que su nieta está en pareja desde hace tiempo y que incluso asistió acompañada por su novio a distintos eventos.

“Es un invento que hace mucho daño”

La conductora fue tajante al apuntar contra quienes difundieron la versión. Señaló que este tipo de rumores no solo generan confusión, sino también consecuencias personales y legales.

Según contó, Juana Viale ya consultó con su abogado ante la posibilidad de iniciar acciones judiciales. “Es ridículo, una locura total”, remarcó Mirtha, y cerró con una frase contundente: “Miente, miente, que algo quedará. Eso me molestó muchísimo”.

Así, entre compromisos personales, una agenda agotadora y un fuerte descargo público, Mirtha Legrand explicó sin vueltas por qué su paso por Mar del Plata fue más corto de lo esperado.