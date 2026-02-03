Enero negro en La Plata: las muertes por accidentes de tránsito ya superan el récord del año pasado

La cifra de siniestralidad vial en La Plata ha alcanzado un umbral alarmante cuando aún restan dos días para que finalice el primer mes del año. Según los registros oficiales, la capital de la provincia de Buenos Aires ya contabiliza siete muertes por accidentes de tránsito en lo que va de enero de 2026. Este dato no solo representa una tragedia humana, sino que marca un retroceso respecto a las estadísticas de enero de 2025, periodo en el que se habían registrado cinco víctimas fatales.

El incremento del 40% en la mortalidad vial respecto al año anterior expone una seguidilla de incidentes de extrema violencia, donde los motociclistas continúan siendo el eslabón más frágil de la movilidad urbana.

La preocupación de las autoridades y los vecinos creció en las últimas horas tras confirmarse el deceso de Matías Gómez Andrade, un joven de 26 años que permanecía internado desde el pasado lunes al mediodía. El fatal desenlace se produjo el jueves por la tarde en el Hospital San Martín, donde el equipo médico no pudo revertir el cuadro de gravedad extrema provocado por las lesiones sufridas durante un choque.

El siniestro que le costó la vida a Matías Gómez Andrade ocurrió en la intersección de las calles 13 y 94, en el corazón del barrio de Villa Elvira. Según la reconstrucción del hecho, la víctima circulaba en su motocicleta cuando impactó violentamente contra una camioneta. Pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia y los esfuerzos realizados en el centro de salud de alta complejidad, las heridas resultaron ser irreversibles.

Un patrón de siniestralidad que no cede

El caso de Matías Gómez Andrade se suma a una lista que ya integra a otros seis platenses que perdieron la vida en el asfalto durante estas cuatro semanas. Los analistas viales destacan que la mayoría de los episodios ocurridos en el inicio de 2026 comparten características comunes: alta velocidad, participación de vehículos menores y ocurrencia en cruces de avenidas o calles neurálgicas de la periferia.

Con el cierre de este enero trágico, la comunidad platense se enfrenta nuevamente al debate sobre la necesidad de reforzar los controles y las campañas de concientización, en un intento por frenar una tendencia que, en tan solo 31 días, ha superado con creces los indicadores del año pasado.