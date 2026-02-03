La Plata vibra con la Global Game Jam y una agenda que cruza arte y comunidad

Este fin de semana, La Plata despliega una agenda cultural que combina tecnología, arte y encuentro social. La Global Game Jam 2026, que se desarrollará en el Teatro Argentino, vuelve a posicionar a la ciudad en el mapa global del desarrollo de videojuegos, reuniendo a creativos, programadores y fanáticos del universo gamer.

La propuesta se expande hacia el espacio público con Walking Tours, proyecciones del Cine Móvil en plazas, espectáculos musicales, folclore, tango y una nueva edición de la Milonga en el Malvinas. A esto se suman muestras de arte contemporáneo en el MACLA, el MUMART y el Pasaje Dardo Rocha, que refuerzan el pulso cultural platense.

Una agenda pensada para circular la ciudad, habitar sus espacios y disfrutar de una programación diversa que cruza cultura digital, identidad urbana y producción artística local.

VIERNES 30

La agenda cultural comenzará a las 10:30 en la Piedra Fundacional de Plaza Moreno con el circuito Ciudad de Película de la iniciativa Walking Tour y continuará entre las 17:30 y las 21:00 en el Anfiteatro de la República de los Niños con bachata y salsa libre a cargo del profesor Diego Luna y la musicalización de Dj Alex y David Espinoza.



Por otro lado, desde las 16:45 en el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino tendrá lugar el acto apertura de la Global Game Jam 2026, el evento de desarrollo de videojuegos más grande del mundo, que llega por segundo año consecutivo a la ciudad organizado por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.



Además, desde las 19:00 en la plaza La Vieja Estación de Arturo Seguí (414 bis entre 144 y 145) la pantalla del Cine Móvil municipal proyectará Depredador: Tierras salvajes, la historia del marginado joven Yautja Deck que busca probar su valía y emprende una peligrosa misión en el planeta Genna para cazar a una bestia letal.

SÁBADO 31

Desde las 9:00, el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino será escenario de la Global Game Jam 2026 con actividades vinculadas al desarrollo y la producción gamer y a las 10:30 un contingente iniciará el Walking Tour Paseo del Bosque desde el Bioparque de la ciudad.



Asimismo, a partir de las 11:00 en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas Claudio Ledesma brindará el taller intensivo de narración oral El arte de contar cuentos, y a las 18:00 en el espacio cultural y de moda circular Paseo de Compras Meridiano V se presentará en vivo Lo que somos para deleitar al público con su repertorio de rock.

Hacia las 19:00, la música de Dj Barton comenzará a sonar en el Café de las Artes (49 y 6) y el Cine Móvil municipal se emplazará en la Plaza Jorge Newbery de calle 11 y 519 (Ringuelet) con la proyección de El libro de la vida.

La agenda del sábado culminará a las 21:00 cuando el tango se apodere una vez más del Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas con una nueva entrega de la Milonga en el Malvinas organizada por Fernando Napoliello, Kike Rilo, Roge Díaz y Martín Pérez León con el TDJ invitado Lucio Ruiz.



DOMINGO 1

El cronograma cultural dominical comenzará a las 10:30 en la Piedra Fundacional de Plaza Moreno, que oficiará de punto de partida para quienes gusten recorrer el circuito Mitos y Leyendas del Walking Tour.



Además, a las 18:00 en el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino se desarrollará el evento de cierre de la Global Game Jam 2026 y en el Paseo de Compras Meridiano V MAPAI animará la tarde de Meridiano V con su repertorio de folclore.



Finalmente, desde las 20:30 en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas el Cine Móvil proyectará Trabajo para César, cortometraje seleccionado por el festival FESAALP dirigido por Braian Brown en el que un policía apartado de la fuerza sin familia ni empleo comienza a trabajar para César y se mete en problemas por un encargo especial.