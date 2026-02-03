Cuenta DNI y Banco Nación lanzan descuentos masivos en alimentos, combustible y transporte

En un contexto donde cada peso cuenta, este viernes se presenta como una oportunidad estratégica para los usuarios de servicios financieros públicos. Tanto el Banco Provincia (BAPRO) como el Banco Nación (BNA) han activado una batería de promociones que impactan directamente en los rubros de mayor peso en la canasta básica: alimentos, movilidad y esparcimiento estival.

Cuenta DNI: el motor del consumo bonaerense

La billetera digital del Banco Provincia vuelve a ser protagonista este viernes con su esquema de reintegros en comercios de cercanía. La propuesta busca no solo aliviar el bolsillo del vecino, sino también dinamizar la actividad en los barrios de toda la provincia.

Los beneficios destacados de hoy:

Comercios de cercanía: 20% de ahorro en locales adheridos, incluyendo carnicerías, pollajerías y pescaderías. El tope es de $5.000 por persona.

Ferias y Mercados Bonaerenses: 40% de descuento diario con un tope semanal de $6.000.

Universidades: Para la comunidad académica, rige un 40% de ahorro en comercios internos de universidades nacionales bonaerenses.

Especial Verano: En los principales centros turísticos, marcas como Amalfi , Atalaya , Chichilo , El Topo , Havanna , Manolo y Lucciano's ofrecen un 25% de ahorro. También aplica en balnearios exclusivos como Mute y Torreón del Monje .

Supermercados: En la cadena Chango Más, los clientes cuentan con un 15% de descuento sin tope de reintegro.

Banco Nación y MODO: ofensiva total en transporte y energía

Por su parte, el Banco Nación ha estructurado su "Semana Nación" con un fuerte foco en la movilidad y los grandes consumos. A través de la app BNA+ y la integración con MODO, los beneficios alcanzan niveles de reintegro total en servicios críticos.

Movilidad y Combustible:

La gran novedad de este viernes es el beneficio en transporte público. Aquellos que utilicen tarjetas de débito o crédito con tecnología contactless en colectivos y subtes podrán acceder a descuentos de entre el 80% y el 100%. Además, pagando con QR desde BNA+, el reintegro en colectivos llega a los $15.000 mensuales.

En cuanto a combustibles, los viernes se activa el 30% de reintegro en estaciones Shell, Axion, YPF y Gulf, pagando con crédito a través de MODO, con un tope mensual de $15.000.

Supermercados y Shoppings:

Supermercados DIA: 20% de reintegro (viernes y sábados) con tope de $20.000 mensual.

Disco y Vea: 20% de ahorro en compras superiores a $60.000.

Mayorista VITAL: 25% de reintegro los fines de semana (tope $10.000).

Shoppings: En centros como Unicenter, Abasto Shopping y Alto Palermo, rige un 20% de descuento sin tope de reintegro.

Turismo y gastronomía nacional

Para quienes planean escapadas, el Banco Nación ofrece hasta 12 cuotas sin interés en agencias de viajes y hoteles adheridos. En el rubro gastronómico, se destaca el 25% de reintegro en Vacalín y el beneficio diario de $10.000 en McDonald's utilizando tarjetas Mastercard.

Con estas iniciativas, la banca pública no solo busca sostener el poder de compra, sino ofrecer una alternativa de financiación segura y cómoda en un mercado donde las promociones suelen ser fugaces.