5 MÚSICOS HÉROES | Incendios Patagonia: Cazzu, Emilia Mernes, La Joaqui, Luck Ra y Khea compraron 10 autobombas

Mientras en los despachos oficiales de Casa Rosada y en las gobernaciones de Chubut y Neuquén los expedientes duermen el sueño de los justos y la burocracia se pasa la pelota para ver quién paga el combustible de los aviones hidrantes, la "calle" volvió a marcar la cancha.

Pero esta vez no fue una movida de punteros ni un acto de comité: fue el Trap el que bajó al barro. En un 2026 que arrancó con la Patagonia bajo una cortina de humo y cenizas, el "line-up" más potente de la música argentina —Cazzu, Emilia Mernes, La Joaqui, Luck Ra y Khea— decidió que el flow también sirve para apagar incendios.

No es un remix, es un rescate. Ante la inacción alarmante de un arco político que parece más preocupado por el "poroteo" de las legislativas que por el ecocidio en el sur, los artistas urbanos metieron un "clink-cajita" solidario que dejó en offside a ministros y secretarios.

Compraron 10 autobombas. Sí, leíste bien: diez. Una logística que ni el Plan Nacional de Manejo del Fuego logró aceitar en lo que va de la temporada.

El Beat de la Solidaridad: cómo un DM de Cazzu le ganó a la burocracia

Todo empezó con un grito de auxilio en el desierto digital. Marianela Saavedra, una artista entrerriana que echó raíces en el suelo chubutense y se convirtió en la referente de las campañas de asistencia en el territorio, posteó un video que era una patada al pecho. En las imágenes se veía a los brigadistas voluntarios peleando contra llamas de diez metros con poco más que voluntad y palas.

Ese video no llegó a un despacho ministerial, pero sí al celular de Julieta Cazzuchelli, conocida mundialmente como Cazzu. "La Jefa" no mandó un mensaje de "fuerza" para la tribuna de Instagram; mandó un mensaje directo (DM) a Marianela con una pregunta contundente: "¿Qué herramientas hacen falta para ayer?".

Ese primer contacto fue el beat inicial de una operación relámpago. La jujeña, con esa mística federal que la caracteriza, entendió que si esperaba los tiempos del Estado, para cuando llegara la ayuda ya no iba a quedar ni un alerce en pie. Se puso el traje de gestora y empezó a "puntear" a sus colegas. En la política esto se llama "armado"; en la música, es una colaboración histórica que salvó el ecosistema.

Logística de "lujo" para la trinchera: 10 Autobombas contra el ajuste de Milei

Lo que siguió fue una demostración de eficiencia privada con conciencia social. Mientras el Gobierno Nacional argumenta "restricciones presupuestarias" y los gobernadores provinciales se quejan de la falta de coparticipación para emergencias hídricas, Cazzu se presentó personalmente —sin cámaras, sin asesores de imagen, con el perfil bajo de quien sabe que el tiempo vale oro— en un local especializado de la Ciudad de Buenos Aires.

Allí, con la billetera de la industria musical puesta al servicio de los brigadistas, concretó la compra de un arsenal crítico:

10 autobombas totalmente equipadas: con mangueras de alta presión y accesorios de última generación. 30 mochilas de agua: fundamentales para el combate "cuerpo a cuerpo" en las zonas de montaña donde los camiones no entran. Equipamiento de seguridad: guantes y antiparras de grado profesional para que los voluntarios de Chubut y Neuquén dejen de usar ropa de algodón que se derrite con el calor.

A la movida se sumaron Emilia Mernes, aportando el brillo de su éxito global; La Joaqui, con la lealtad de barrio que la define; y los pibes Luck Ra y Khea, quienes pusieron los recursos necesarios para que la compra no se quedara corta. Juntos, armaron una "caja política" de emergencia que funcionó con la precisión de un metrónomo.

El "offside" del Estado: brigadistas a pulmón y desidia de comité

La comparación es inevitable y duele. Mientras estos cinco artistas resolvieron la compra de 10 autobombas en 48 horas, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) reporta en sus informes diarios que "se continúa trabajando en el control de focos", pero la realidad en el campo de batalla es otra.

Los brigadistas de Epuyén, El Hoyo y Los Alerces denuncian que las unidades están rotas, que el combustible llega a cuentagotas y que los viáticos están congelados desde el 2024.

Es un escándalo de proporciones patagónicas. La política nacional parece haber olvidado que el federalismo no es solo repartir fondos para que le voten las crueles leyes de ajuste, sino proteger el patrimonio natural del país.

La inacción de los gobiernos provinciales de Chubut y Neuquén, que se limitan a pedir "declaraciones de zona de desastre" para que Nación les mande fondos que luego se licúan en la rosca administrativa, quedó expuesta ante la ejecutividad de un grupo de pibes que hacen música urbana.

¿Dónde están los fondos de la Ley de Manejo del Fuego? ¿En qué "agujero negro" terminaron los impuestos que el ciudadano paga para prevenir estas catástrofes?

Mientras los funcionarios se sacan fotos pavoneándose en Mar del Plata, Marianela Saavedra tiene que gestionar desde una unidad básica de solidaridad lo que debería ser una política de Estado básica.

La "selección urbana" y el nuevo federalismo de los escenarios

Este hecho marca un antes y un después en la relación entre la cultura y la realidad social argentina. No estamos ante una "donación" para desgravar impuestos; estamos ante una intervención directa sobre el territorio.

Estos artistas, que llenan estadios y rompen récords en Spotify, demostraron tener más conciencia de la urgencia que quienes ocupan las bancas en el Congreso.

La "Selección Urbana" de Cazzu, Emilia, La Joaqui, Luck Ra y Khea no solo mandó camiones y mochilas; mandó un mensaje político contundente: "Si el Estado no está, nosotros sí". Es una bofetada a la gerontocracia política que subestima a la juventud y a sus expresiones culturales.