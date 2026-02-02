Sergio Lapegüe vuelve al prime time con un nuevo programa en A24

Arranca con una pregunta que muchos se están haciendo, pero que todavía no tiene respuesta completa: ¿qué se trae entre manos Sergio Lapegüe para volver a ser protagonista en la tele informativa? El anuncio ya se conoció, pero los detalles explican por qué este movimiento sacude la grilla y qué puede esperar el público.

Sergio Lapegüe vuelve a ocupar un lugar central en la televisión de noticias. El periodista regresará al prime time con un nuevo programa en la pantalla de A24, una apuesta fuerte del canal de cara a la temporada 2026. No es un regreso menor: se trata de uno de los nombres más reconocidos del periodismo televisivo argentino.

La confirmación se conoció este jueves y rápidamente empezó a circular en redes y portales. El dato clave lo reveló Ángel de Brito al aire de LAM, por América TV, donde dio precisiones sobre el desembarco del conductor en la señal de noticias.

Cuándo se estrena el nuevo programa de Sergio Lapegüe

Según se informó en televisión, el debut será el lunes 9 de febrero a las 22 horas. Ese horario no es casual. El prime time nocturno es una de las franjas más importantes para los canales de noticias, donde se define gran parte del rating y la agenda del día.

Con este ciclo, Sergio Lapegüe volverá al formato clásico de noticiero, un terreno que conoce bien y donde construyó gran parte de su carrera. Para A24, el movimiento apunta a reforzar su perfil periodístico y recuperar peso en la discusión informativa diaria.

Por qué A24 apuesta a Lapegüe

En televisión, las figuras pesan. Y A24 eligió apoyarse en un periodista con experiencia, llegada al público y reconocimiento. El objetivo es claro: fortalecer su grilla nocturna con contenidos informativos sólidos y nombres que ya tienen credibilidad.

El regreso de Lapegüe al prime time marca también una señal interna dentro del canal: volver a poner el foco en las noticias duras, el análisis y la actualidad, en un horario donde se concentra la mayor audiencia.

Lapegüe no se va de América TV

Un dato importante es que el periodista no deja su espacio actual. A pesar de sumarse a A24, Sergio Lapegüe seguirá al frente de Lape Club Social Informativo, que se emite de lunes a viernes de 10 a 13 por América TV.

Esto significa que mantendrá una doble presencia: por la mañana en la televisión abierta y por la noche en una señal de noticias. Un esquema que no es común, pero que muestra el peso que todavía tiene su figura en el medio.

Otra vuelta fuerte en la grilla nocturna

Durante el mismo anuncio, Ángel de Brito confirmó otra novedad relevante: Baby Etchecopar también regresará a A24. Tendrá su propio programa a partir de las 23 horas, completando una franja nocturna con fuerte contenido informativo y de opinión.

Con estos movimientos, el canal arma una noche cargada de nombres conocidos. Y la pregunta inicial empieza a aclararse: A24 busca volver a ser protagonista, y eligió a Sergio Lapegüe como una de sus piezas centrales.