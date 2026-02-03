El boleto de micro en La Plata vuelve a subir: cuáles son los nuevos valores desde este domingo

Los usuarios del transporte público en La Plata, Berisso y Ensenada comenzaron febrero con un nuevo impacto en su presupuesto cotidiano. Desde las primeras horas de este domingo, viajar en micro en la región es un 4,8% más caro. Este incremento no es un hecho aislado, sino que forma parte de la actualización mensual automática establecida para el territorio bonaerense.

La fórmula que determina el nuevo valor toma como referencia la inflación de diciembre de 2025 en el Gran Buenos Aires, que fue del 2,8%, y le adiciona dos puntos porcentuales fijos. De esta manera, el ajuste total del 4,8% busca compensar el desfasaje de costos operativos que enfrenta el sector del transporte.

El nuevo cuadro tarifario al detalle

Según los datos oficiales del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, el pasaje mínimo (para trayectos de 0 a 3 kilómetros) pasó a costar $786,12 para quienes utilizan la tarjeta SUBE registrada. En el otro extremo, el tramo más largo que une distintos puntos de la periferia platense ya supera la barrera de los mil pesos.

Tarifas con SUBE registrada (Usuario nominado)

0 a 3 km: $786,12

3 a 6 km: $858,19

6 a 12 km: $928,65

12 a 27 km: $994,52

Más de 27 km: $1.049,42

La brecha para los usuarios no registrados

Uno de los puntos más críticos del nuevo esquema es la penalización para aquellos pasajeros que aún no han realizado el trámite de registro de su tarjeta SUBE. Para este grupo, el boleto mínimo escala hasta los $1.249,94, mientras que el tramo superior llega a los $1.668,58. Esta diferencia de casi un 60% busca incentivar la nominalización de las tarjetas para un mejor control de los subsidios.

Por su parte, se mantienen los beneficios de la Tarifa Social, destinada a jubilados, pensionados y beneficiarios de programas de ANSES, con valores que oscilan entre los $353,76 y los $472,24 según la distancia del recorrido.

Este nuevo "sacudón" al bolsillo se suma a la escalada de precios en servicios que marcó el inicio del año, obligando a los platenses a recalcular sus gastos de movilidad en un contexto económico que no da tregua.