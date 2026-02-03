Se filtraron las nuevas camisetas: el enojo de los hinchas de Gimnasia tras revelarse los posibles nuevos sponsors

La calma del sábado en el mundo Gimnasia y Esgrima La Plata se rompió abruptamente. Una filtración masiva en plataformas digitales dejó al descubierto el trabajo que la dirigencia venía realizando bajo estricta reserva: la nueva indumentaria para la temporada 2026. La viralización de las imágenes no solo arruinó la sorpresa del lanzamiento oficial, sino que expuso los nuevos acuerdos comerciales que aún no contaban con la firma definitiva, generando un profundo malestar en las oficinas de la calle 4.

Uno de los puntos de mayor fricción radica en la actualización de los patrocinadores. Las fotos filtradas confirman que Flybondi y OCA ocuparán los lugares principales en el pecho y la espalda del modelo 2026. Esta novedad marca el final del ciclo de Rapicuotas como sponsor principal, una transición que fue fruto de un acuerdo meticuloso liderado por el socio y ex colaborador permanente del club, Jorge Reina.

El disconformismo de los directivos es total, ya que la filtración ocurrió antes de que se terminaran de rubricar los movimientos legales entre las empresas involucradas. El enojo de los hinchas de Gimnasia en redes sociales no solo se centró en la pérdida de la sorpresa, sino también en el cambio de estética que proponen los nuevos logos sobre la tradicional casaca.

Detalles de la nueva "piel" tripera

Respecto a los diseños, la camiseta titular presenta un guiño a la historia con una franja azul significativamente más ancha que cruza el pecho, emulando modelos icónicos de décadas pasadas.

Por su parte, la casaca alternativa apuesta por la elegancia y el coleccionismo: un predominio del azul profundo interrumpido por finas líneas blancas verticales que le otorgan un aspecto renovado. A pesar de la calidad estética de las prendas, la filtración obligará a la dirigencia de Gimnasia a acelerar los tiempos de una presentación que ya nació bajo el signo de la polémica.