Robo frustrado en La Plata: una pareja cayó tras intentar llevarse un auto

Un intento de robo automotor en pleno centro de La Plata terminó con dos personas detenidas este domingo, tras un operativo encabezado por efectivos de la Comisaría Primera y con intervención de la UFI N°17, a cargo de la fiscal Eugenia Di Lorenzo.

El hecho se registró en la esquina de 13 y 47, donde la víctima, un joven de 24 años, denunció que una pareja le había sustraído su Peugeot 206 blanco, patente EUI-614. Lejos de resignarse, el damnificado decidió seguir a los sospechosos junto a otro hombre, logrando interceptarlos en la zona de 18 y 33, donde finalmente detuvieron la marcha del vehículo y dieron aviso a la Policía.

Minutos después, personal policial llegó al lugar, identificó y arrestó a José Ignacio Giménez Ormachea (33) y Morena Jazmín Garro (21), quienes quedaron acusados del delito de tentativa de hurto automotor.

El auto fue recuperado en el lugar y trasladado como elemento incautado, mientras que los detenidos fueron derivados a sede policial, quedando a disposición de la Justicia.

El caso vuelve a poner en foco la inseguridad en zonas céntricas y destaca, al mismo tiempo, la rápida reacción policial y el rol activo de la víctima, factores clave para evitar que el hecho se consumara.