Domingo trágico en La Plata: un hombre murió en la República de los Niños

Un hombre de 70 años falleció este domingo al mediodía luego de sufrir una descompensación repentina en el estacionamiento de la República de los Niños, en La Plata. El episodio generó conmoción entre las personas que se encontraban en el tradicional predio recreativo, que fue escenario de una situación dramática e inesperada.

Según las primeras informaciones aportadas por fuentes del caso, la víctima habría sufrido una descompensación compatible con un infarto, lo que provocó su fallecimiento en el lugar, pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia.

Tras el hecho, trabajó en el lugar personal de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para esclarecer lo ocurrido. En paralelo, se iniciaron actuaciones judiciales para determinar con precisión las causas del deceso.

El hombre era viudo y tenía domicilio en el barrio porteño de Boedo. Las circunstancias en las que se produjo el episodio fatal comenzaron a ser investigadas de inmediato, con el objetivo de descartar cualquier otra hipótesis.

La causa quedó en manos de la UFI N°17 de La Plata, que la caratuló como “averiguación de causales de muerte”. Entre las medidas dispuestas se encuentran la autopsia, el análisis de las cámaras de seguridad del predio y la incorporación de la historia clínica de la víctima al expediente judicial.

El dramático deceso ocurrió en uno de los accesos más transitados de la República de los Niños, un espacio emblemático de la ciudad, lo que amplificó el impacto entre los visitantes que presenciaron el despliegue policial y judicial posterior.