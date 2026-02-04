El colombiano vuelve al Pincha: Se desplomó el pase de Edwuin Cetré al Paranaense

Lo que parecía una operación cerrada y un ingreso histórico para las arcas de la institución, dio un vuelco de 180 grados en las últimas horas de este domingo. El Club Estudiantes de La Plata sacudió el tablero al anunciar oficialmente que la transferencia definitiva de Edwuin Cetré al Club Athletico Paranaense de Brasil quedó totalmente cancelada.

Diferencias insalvables entre los clubes

A pesar de que el atacante colombiano ya se encontraba en territorio brasileño para sellar su vínculo con el Furaçao, donde iba a ser presentado como la contratación más costosa de la historia de dicha entidad, el pase se frustró en la etapa de firmas. Según el comunicado emitido por la dirigencia platense, la operación quedó sin efecto debido a "divergencias de último momento en los términos entre ambas instituciones".

Esta situación obligó a frenar cualquier anuncio en Curitiba y activó el plan de retorno para el futbolista. La noticia cayó como una sorpresa en el mundo albirrojo, que ya se había hecho a la idea de la partida de una de sus piezas más desequilibrantes en la ofensiva.

El Club Estudiantes de La Plata informa a sus socios, socias, simpatizantes y público en general, que se ha dado por cancelada la transferencia definitiva del jugador Edwuin Cetré al Club Athletico Paranaense de Brasil.



A pesar de los avances previos, la operación ha quedado sin… — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) February 1, 2026

Regreso inmediato a City Bell

Sin tiempo que perder, Edwuin Cetré deberá rearmar sus valijas y emprender el vuelo de regreso hacia Argentina. La institución informó que el jugador se reincorporará este mismo lunes al primer equipo conducido por Eduardo Domínguez.

Para el cuerpo técnico de Estudiantes, la noticia representa un refuerzo inesperado pero valioso de cara a la continuidad del Torneo Apertura 2026. Aunque la dirigencia ya trabajaba en posibles reemplazos, contar nuevamente con el desparpajo y la potencia del colombiano le devuelve al Pincha una variante de jerarquía en el frente de ataque. Ahora, el desafío será reinsertar al futbolista en la dinámica grupal tras un pase que parecía un hecho y terminó en la nada.