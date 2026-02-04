Fuga de menores en PBA | Así viven, se graban y escapan de los penales de Kicillof los pibes chorros | VIDEO

En el diario PrimeraPagina.info hemos publicado ya muchas notas, demasiadas, contando lo que ocurre en el área de Minoridad del gobierno de PBA a cargo de Axel Kicillof, donde indeseables personajes apodados Rata, Momia y Sombra, entre otros, ocupan cargos de funcionarios de primer y segundo nivel en el OPNyA, cuya titular es Nancy Andrea Cáceres, una camporista oriunda de Necochea a quien los empleados del sector apodan en privado "La Mugrienta".

Denunciamos oportunamente otras fugas, también la recaudación de 70 millones para la campaña de Kicillof robada a las horas extras de los empleados y casos de tuberculosis en los institutos, entre muchas otras anomalías en el área de Minoridad, que integra el ministerio que conduce Andrés "Cuervo" Larroque.

Estos últimos días, se viralizó el video de un chico escapando de un instituto penal ubicado en las afueras de La Plata con total impunidad y desconocimiento de las autoridades responsables. Nosotros aportamos en este video, imágenes filmadas por los mismos internos del penal de Abasto, en la previa a la fuga del menor, que muestran una inacción inadmisible de todo el sistema penal juvenil bonaerense.

"Los chicos planearon la fuga, le hicieron la despedida, lo acompañaron hasta la ventana y lo ayudaron a escapar, sin que ninguna autoridad del instituto interviniera. Los funcionarios de Kicillof solo se dedican a robar, y a los pibes que los cuide Dios...", sentenció una fuente inobjetable de los hechos ocurridos en los últimos tiempos en el área de incumbencia del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia.

Una sociedad perfecta: el Rata, el Momia y el Sombra

"Pasadas las elecciones del año anterior, el subsecretario Pablo Ernesto "Rata" Lachener y su hermana, Claudio Gabriel "Momia" Otero y el Sombra, dejaron de recaudar para la corona y volvieron a hacerlo para ellos mismos. Sabido es que la titular del OPNyA, Nancy Andrea "La Mugrienta" Cáceres, se lleva la mayor parte de lo recaudado", dijo a PrimeraPagina.info un histórico empleado que conoce como pocos los vericuetos del poder en la casa central de Dg. 73 y 48.

Nadie podría en estos tiempos, con un sueldo de director provincial, construirse ni siquiera una choza, pero muchísimo menos una mansión como la que se está haciendo el barrabrava Claudio "Momia" Otero.

Están tan enceguecidos por juntar dinero del Estado, frente la palpable posibilidad de que puedan sucederse cambios en el organismo, que la desidia en los institutos es tan grande que los menores se fugan sin contención alguna por la falta de cuidados.

Algunos que otros candados abiertos, como ocurrió en el instituto cerrado Legarra, donde esta semana se escapó un menor con causas de alta peligrosidad y condenado.

La estafa y el robo no cesan en el instituto cerrado de Pablo Noguez, toda vez que continúan mandando personal de la ciudad de La Plata, ofreciéndoles montos siderales por 12 horas de trabajo, sin vista de querer dar solución al tema.

Más de 300 mil millones de presupuesto

El Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia de PBA tiene un presupuesto de más de 123.000 mil millones de pesos. La búsqueda de la cifra exacta del presupuesto 2025 del ente provincial requiere el análisis de documentos oficiales, ya que no se publica como un monto único en un comunicado. Sin embargo, se pueden ofrecer datos relevantes que permiten contextualizarlo:

Aumento para becas y programas en 2025

En marzo de 2025 , el gobierno provincial anunció un aumento del 12% en el presupuesto para becas y programas del organismo.

, el gobierno provincial anunció un aumento del en el presupuesto para becas y programas del organismo. Este incremento se sumaba a un incremento del 142% aplicada durante 2024.

Ejecución presupuestaria 2023

Los datos sobre el presupuesto ejecutado en 2023 están disponibles en el sitio de la Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires, con informes detallados por programa e inciso del gasto.

Análisis del presupuesto provincial 2025

El proyecto de ley de Presupuesto 2025 para toda la provincia de Buenos Aires asciende a más de $34 billones , con un recorte general del 0,4% en los gastos totales en comparación con 2024, según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).

, con un recorte general del 0,4% en los gastos totales en comparación con 2024, según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). Para obtener el detalle del Organismo de Niñez, sería necesario consultar la apertura del presupuesto total de la provincia.

Juntaron 90 palos para las campañas en dos meses

Según todos los casos que pudo chequear el prestigioso portal VisionPolitica.com.ar, el pedido llegó desde la Gobernación al ministro Andrés "Cuervo" Larroque y éste la ejecutó a través de sus funcionarios en Minoridad. La figura central sería el ex director de Centros de Contención Penal, Claudio Gabriel "Momia" Otero, un ex barrabrava de Nueva Chicago.

Otero habría sido quien desde su despacho dio la orden de recaudar el dinero para la campaña, monto que no llegó en su totalidad a destino porque parte quedó en las oficinas de Diag. 73 esq. 48 y específicamente en las sucias manos del "Momia", para la avanzar con la construcción (en marcha desde hace meses) de su lujosa mansión en la zona platense de Paque Sicardi.

Como se dijo, fue el mismo Otero quien, ajustando partidas destinadas a los institutos penales (área que él mismo maneja), junto a otros delegados de minoridad precisamente, hogares de menores donde se alojan miles de chicos indigentes.

Los métodos serían variados, pero predominarían las cajas chicas que desde esta gestión no hay más para los institutos de menores, que son los que más las necesitan porque la ley dice que debe contarse con estos fondos para cubrir gastos menores y urgentes.

Entre otras mañas, esos 90 palos los cacaron de viáticos y horas extras del personal y el pedido de aportes de campaña a empleados históricamente favorecidos por su dedo ensobrado, entre otros.

Mientras tanto, "los institutos penales y los hogares asistenciales, donde se hospedan miles de chicos, se caen a pedazos, les pijotean la comida, les niegan la salud y el abrigo, duermen en camas sin almoadas, con frazadas y sábanas harapientas y el peligro por los desmadres edilicios acecha en cada rincón y a cada momento, provocando miles de accidentes que son herméticamente escondidos de la mirada pública", aseguró una fuente que conce a la perfección las atrocidades del kicillofismo gobernante.

El sistema de entrega de lo recaudado funcionaría de un modo similar al de la policía bonaerense, con bolsas de consorcio negras reforzadas llenas de billetes, que saldrían de las oficinas de Diagonal 73 y 48 al retenerse como se dijo los montos a percibir por lo agentes de minoridad, o en su caso tambián pasando montos de dinero a los empleados a su cuenta que una vez cobrados deben ser devueltos al funcionario requierente, bajo amenaza que de no hacerlo les quitarán las horas extras. Esos montos, frente la pasividad de los aumentos salariales, sirven como complemento del sueldo.

Para transportar dichos billetines al segundo piso del desmantelado edificio de Desarrollo Social en 55 entre 6 y 7 del centro platense, donde tiene su despacho el ministro Larroque, utilizan un sistema de transporte muy particular, en autos oficiales que entran a la cochera subterránea de 55 y luego en ascensor hasta el escritorio del pájaron negro y picudo.

Desde allí hasta el despacho muy cercano al del primer mandatario provincial donde se juntaría, contaría y separaría el dinero, hay menos de trescientos pasos. El Cuervo los recorre volando en su moderno auto oficial cada vez que es requerido. Otras áreas sensibles del ministerio de los pobres también fueron aportantes forzadas de fondos de campaña, pero esa es otra parte de la historia, que relataremos en otra oportunidad.

Algunos datos importantes

Hoy los institutos de menores no tienen caja chica para los gastos diarios, que son muchísimos. Tienen estrictamente prohibido estos funcionarios, que se produzca un motín antes de las elecciones en cualquieras de las "cárceles" de menores que regentea el organismo.

El OPNyA, con sede en calle 116 entre 70 y 71, sufrió un incendio (probablemente intencional) en la madrugada del jueves 27 de julio de 2023. El fuego comenzó en el primer piso del edificio, causando importantes daños materiales. Como resultado, la mitad de la sede central quedó prácticamente destruida. Los trabajadores venían alertando sobre el peligro edilicio en la sede desde hacía tiempo, habiendo ocurrido otro incidente menor en 2019.

Ahora, las distintas reparticiones del OPNyA están repartidas en varias zonas de La Plata, lo que hace más difícil aún su conducción:

Dg. 73 y 48 (los cargos jerarquicos)

8 y 66 (Personal)

9 y 48 (DGA-Tesorería)

El "Momia" Otero y sus secuaces

Los institutos penales juveniles de la provincia de Buenos Aires están en manos de inútiles,violentos, corruptos y oportunistas. Así lo decidió la directora ejecutiva del OPNyA, Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, la camporista de Necochea Nancy Andrea Cáceres, ubicada allí por Andrés “Cuervo” Larroque.