Ensenada: chocaron una camioneta y un micro de la línea 275 en Punta Lara

Un fuerte accidente de tránsito se produjo este sábado por la tarde en Punta Lara, partido de Ensenada, cuando una camioneta y un micro de la línea 275 colisionaron en la intersección de calles 9 y 96, dejando como saldo cuatro personas heridas, todas ellas fuera de peligro, aunque trasladadas a un hospital para su atención.

El choque generó preocupación entre los vecinos de la zona y motivó un rápido despliegue de equipos de emergencia. Personal de salud, fuerzas de seguridad y tránsito trabajaron en el lugar para asistir a los ocupantes de ambos vehículos, ordenar la circulación y realizar las primeras actuaciones.

Según informó una fuente policial a Noticiasensenada.info, las cuatro personas que debieron ser trasladadas al hospital fueron atendidas en ambulancias del SAME y, si bien sufrieron golpes producto del impacto, no presentaron lesiones graves ni corren peligro, según fuentes oficiales.

En el accidente estuvieron involucrados una camioneta y un colectivo de la línea 275, un servicio urbano muy utilizado que recorre distintos puntos de La Plata, El Dique y Punta Lara, entre otras zonas del partido de Ensenada. Para colmo, el domingo apedraron otro micro de la misma línea, en la misma localidad (VIDEO ABAJO).

Efectivos de la Policía Bonaerense y agentes de Tránsito municipal se hicieron presentes para ordenar el tránsito y colaborar con los peritos de Policía Científica en la investigación del siniestro. Parte de la circulación en la zona quedó interrumpida mientras se efectuaban las tareas de rigor.

Por el momento, la causa se encuentra en vías de evaluación por parte de la Fiscalía, que deberá determinar las circunstancias y posibles responsabilidades del accidente. El hecho se suma a una serie de siniestros viales que han ocurrido en la Región en los últimos días.