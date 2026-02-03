Robots con inteligencia artificial ya trabajan en el sector privado de Córdoba

Algo ya está pasando en Córdoba y no es ciencia ficción. En comercios, fábricas y grandes superficies empiezan a aparecer robots que limpian, trasladan bandejas y trabajan sin descanso. La pregunta que muchos se hacen es simple: ¿esto ya está funcionando en Argentina o es solo una promesa? La respuesta sorprende y marca un cambio de época.

La iniciativa privada avanza con fuerza en Córdoba y empuja una modernización tecnológica que hasta hace poco parecía lejana. Robots autónomos con inteligencia artificial ya operan en el sector privado, gracias a un nuevo escenario económico que facilita el acceso a tecnología de punta. El objetivo es claro: mejorar la eficiencia sin reemplazar personas.

El proceso fue presentado por Martín de Chiara, referente de MDG Group Conosur, quien explicó que la automatización ya es una realidad cotidiana. “El futuro llegó hace rato”, aseguró, y remarcó que Argentina necesita actualizarse para no quedar fuera de un mercado global cada vez más exigente.

Uno de los principales miedos suele ser el impacto en el empleo. Sin vueltas, De Chiara buscó derribar ese mito: los países más robotizados del mundo son también los que tienen menos desempleo. Casos como Estados Unidos y Japón muestran que la tecnología no elimina trabajo, sino que libera a las personas de tareas repetitivas y pesadas.

Robots que ya trabajan en comercios

Entre las soluciones que ya se usan aparecen los robots de limpieza y los robots mozos. Uno de los más llamativos es “Pudy”, un robot utilizado incluso en la Fórmula 1. Tiene autonomía de hasta 12 horas, se mueve con sensores e inteligencia artificial y puede mapear el lugar donde trabaja en pocas horas. En restaurantes y locales gastronómicos, asiste a los mozos y agiliza el servicio sin interferir con el trato humano.

También se presentó “Orbitex”, un robot pensado para limpieza industrial en grandes superficies. Puede operar las 24 horas, optimiza recursos y genera reportes en tiempo real para mejorar la gestión. Estas herramientas ya están disponibles para el sector privado que busca profesionalizar procesos y reducir costos operativos.

Importar tecnología, una clave del cambio

La normalización del comercio exterior permitió que este tipo de equipos lleguen al país sin trabas excesivas. Hoy, los empresarios pueden planificar inversiones tecnológicas con reglas más claras y previsibles. Esto convierte a la innovación en una herramienta real, no en una promesa lejana.

Desde MDG Group Conosur confirmaron además que trabajan en la homologación de un robot humanoide de 1,80 metros ante el INTI. La tendencia mundial apunta a la automatización colaborativa: humanos y máquinas trabajando juntos para mejorar servicios y calidad de vida.

Mientras el mundo avanza, Córdoba empieza a recuperar terreno. Y lo que hoy parece una novedad, muy pronto puede volverse parte del paisaje cotidiano. El verdadero cambio ya empezó.