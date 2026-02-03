Plazo fijo a 30 días: cuánto se gana hoy con las nuevas tasas bancarias

¿Conviene hacer un plazo fijo hoy? Esa es la pregunta que muchos ahorristas se hacen desde que las tasas volvieron a moverse. En un contexto de cambios constantes, hay un dato clave que pocos miran y que puede marcar la diferencia en cuánto se gana en solo 30 días. Quedate, porque en esta nota lo vas a entender fácil y con números claros.

Plazo fijo 30 días tasas hoy

El plazo fijo volvió a ganar protagonismo entre los ahorristas argentinos tras la última actualización de tasas. Con rendimientos más altos que semanas atrás, sigue siendo una opción elegida por quienes buscan previsibilidad y bajo riesgo, sin sobresaltos.

Según un relevamiento de TN, la Tasa Nominal Anual promedio del sistema financiero ronda actualmente el 27%. Es un salto importante frente al 23,5% que se ofrecía a comienzos del mes. Este cambio reactivó el interés por el plazo fijo a 30 días, sobre todo entre quienes quieren saber exactamente cuánto van a ganar desde el primer día.

Cuánto se gana con un plazo fijo a 30 días

Con una Tasa Nominal Anual del 27%, invertir $4.000.000 en un plazo fijo a 30 días genera $88.767,12 de intereses. Al finalizar el plazo, el total a cobrar es de $4.088.767,12.

El principal atractivo del plazo fijo es simple: el rendimiento está garantizado. Desde el momento en que se constituye, el ahorrista sabe cuánto va a cobrar, sin depender de subas o bajas del mercado.

Qué tasas paga cada banco hoy

Las tasas no son iguales en todas las entidades. De acuerdo al relevamiento de TN, estos son algunos valores vigentes para plazo fijo a 30 días:

Banco Nación : 27%

Banco Provincia : 27%

Banco Macro : 27,5%

Banco Galicia : 24%

BBVA : 24%

Banco Ciudad : 23%

Banco Santander : 23%

Banco Bica : 33%

Banco CMF : 32,25%

Banco Meridian : hasta 33,25%

Banco Voii : 33,25%

Reba: 31%

En general, los bancos digitales y las entidades más chicas ofrecen tasas más altas para atraer depósitos.

Cómo hacer un plazo fijo paso a paso

Hacer un plazo fijo es fácil y casi siempre online:

Entrar al home banking o app del banco. Ir a “Inversiones” o “Plazo fijo”. Elegir el monto. Seleccionar 30 días. Confirmar la operación.

Qué es el plazo fijo y por qué sigue vigente

El plazo fijo es una inversión clásica: se deposita dinero por un tiempo determinado y se recibe una Tasa Nominal Anual acordada de antemano. Está pensado para perfiles conservadores. No siempre le gana a la inflación, pero sigue siendo una herramienta clave para cuidar ahorros a corto plazo sin asumir riesgos innecesarios.