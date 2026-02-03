Cada vez más argentinos eligen vivir en Paraguay y los números lo confirman

¿Por qué cada vez más argentinos eligen cruzar la frontera y quedarse a vivir en Paraguay? Los números oficiales confirman que no es una sensación ni una moda pasajera. Hay un cambio real, sostenido y con impacto regional. Al final de esta nota, los datos explican qué está pasando y por qué Paraguay se volvió un destino clave para miles de argentinos.

La cantidad de argentinos radicados en Paraguay no para de crecer. Solo en 2025, 4.366 ciudadanos argentinos solicitaron la residencia permanente, un 10% más que en 2024. La tendencia no es aislada: el año cerró con un aumento del 63% en las solicitudes de residencia si se suman todas las nacionalidades.

Los datos fueron presentados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que difundió cifras actualizadas sobre la población extranjera en el país a partir del censo 2022. Por primera vez, los argentinos pasaron a ser la comunidad extranjera más numerosa en Paraguay, con 65.035 residentes, superando a otros grupos históricos.

El crecimiento no fue de un día para otro. En los últimos 20 años, la presencia argentina mostró una evolución moderada pero constante. Sin embargo, el salto más fuerte se registra desde 1992, período en el que el aumento acumulado ronda el 40%, según los registros del INE. Desde entonces, la curva nunca volvió a bajar.

¿Dónde se instalan principalmente los argentinos? La mayoría se concentra en zonas urbanas y áreas fronterizas, donde encuentran oportunidades laborales, comerciales y mayor facilidad de adaptación. La cercanía geográfica, los lazos históricos y la movilidad simple entre ambos países explican gran parte de este fenómeno.

El atractivo de Paraguay no se limita solo a los argentinos. En 2025, el país recibió 47.687 solicitudes de residencia, un récord histórico según la Dirección Nacional de Migraciones. De ese total, se otorgaron 40.600 residencias, lo que representa un crecimiento interanual del 42%. La mayoría fueron residencias temporarias, aunque más de 12.800 pedidos correspondieron a residencias permanentes.

La tendencia sigue firme en 2026. En los primeros 20 días del año, ingresaron 2.817 nuevas solicitudes, un 79% más que en el mismo período del año anterior. Esto confirma que Paraguay se consolida como un destino migratorio cada vez más elegido en la región.

En cuanto al ranking por nacionalidad, Brasil lidera con el 58% de las solicitudes, seguido por argentinos, alemanes, bolivianos, españoles, venezolanos y ciudadanos de otros países de Europa y América.

Detrás de estos números aparecen razones claras: condiciones migratorias accesibles, estabilidad económica relativa, impuestos bajos y oportunidades de vida que atraen tanto a quienes buscan trabajar como a quienes quieren empezar de nuevo. Los datos del Instituto Nacional de Estadística no dejan dudas: Paraguay ya es, para miles de argentinos, algo más que un país vecino.