VIDEO | Detienen a cinco personas en Punta Lara por atacar a un 275

Cinco personas fueron detenidas este domingo tras protagonizar un ataque contra un micro de la línea 275 en la zona del Puente de los Muñecos, sobre la avenida Almirante Brown, en Punta Lara.

El episodio ocurrió cuando el interno 240 fue blanco de piedrazos mientras circulaba por el lugar, lo que provocó la rotura de varios vidrios y momentos de tensión entre los pasajeros.

Los involucrados quedaron imputados por el delito de "daños", con intervención de la UFI N°17, que convalidó el accionar policial y ordenó las diligencias de rigor. No se registraron heridos.