El Bosque fue una fiesta: Gimnasia reaccionó a tiempo y hundió al Tiburón

El fútbol siempre da revancha y esta vez le tocó celebrar a Gimnasia. En una tarde cargada de emociones en su casa, el equipo platense logró destrabar un encuentro que parecía complicarse y terminó festejando un triunfo vital ante un Aldosivi que peleó, pero no pudo aguantar el ritmo sobre el final.

Desde el pitazo inicial, el local salió decidido a imponer condiciones. El primer aviso llegó de los pies de Franco Torres, quien sacó un remate potente que el arquero Axel Werner logró desviar con esfuerzo. Sin embargo, la resistencia del visitante duró poco. A los 14 minutos, tras una infracción de Fernando Román sobre Jeremías Merlo, llegó la apertura del marcador. Nicolás Barros Schelotto se hizo cargo del tiro libre y, con un zurdazo preciso, la colgó de un ángulo para poner el 1 a 0.

El susto y la reacción visitante

A pesar del dominio inicial de los dirigidos por Marcelo Méndez (aunque el texto menciona la estructura del partido, mantenemos el foco en los nombres dados), el equipo de Guillermo Farré no se quedó de brazos cruzados. Nicolás Zalazar avisó con un cabezazo que pasó cerca y, antes de irse al descanso, una mano de Renzo Giampaoli dentro del área le dio la chance a la visita. Federico Gino cambió el penal por gol y puso el 1 a 1 que sembró dudas en el estadio.

En el segundo tiempo, el panorama no era claro para el local. Incluso el conjunto de Mar del Plata estuvo a punto de darlo vuelta cuando Blas Agustín Palavecino envió un centro que Junior Arias no pudo empujar correctamente frente al arco vacío.

La ráfaga final que definió todo

Cuando los nervios empezaban a ganar las tribunas, Gimnasia apeló a la efectividad. Pedro Silva Torrejón trepó por la banda izquierda y lanzó un centro perfecto para que Agustín Auzmendi, el ex hombre de Godoy Cruz, ganara de arriba. Con un cabezazo certero, venció a Werner y desató el desahogo en las gradas.

Casi de inmediato, y sin dejar que el rival se acomodara, Joaquín Novillo cometió una falta dentro del área contra Marcelo Torres. El propio Chelo Torres se encargó de ejecutar la pena máxima con frialdad para estampar el 3 a 1 definitivo.

Con este resultado, Gimnasia La Plata recupera la memoria, suma tres puntos de oro y se ubica como el principal perseguidor de River en la pelea por el campeonato. El equipo demostró que, cuando el juego no fluye, la cabeza y el corazón sirven para ganar partidos.