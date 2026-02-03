Tras obras clave, el Tren Universitario restableció su servicio en La Plata

Luego del receso de verano y tras una serie de trabajos de mantenimiento integral, el Tren Universitario de La Plata restableció desde este lunes su servicio habitual, luego de haber sido interrumpido a fines de diciembre para realizar tareas sobre las formaciones.

Según informó Trenes Argentinos, las obras se desarrollaron en el marco del plan de actualización de infraestructura que impulsa la Secretaría de Transporte, bajo la Emergencia Ferroviaria, con el objetivo de fortalecer la seguridad operacional del servicio y garantizar su correcto funcionamiento de cara al inicio del ciclo lectivo.

Desde este lunes, el Tren Universitario volvió a funcionar con el mismo diagrama horario previo a la interrupción. El servicio opera de lunes a sábados, con nueve frecuencias diarias por sentido durante los días hábiles, manteniendo su recorrido habitual por las distintas facultades de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Mantenimiento integral en las formaciones

Durante la intervención técnica, los trabajos se concentraron en los cuatro bogies que conforman el sistema de rodamiento de las formaciones. Las tareas incluyeron reparaciones en los pares montados, la suspensión primaria y secundaria, y la corrección de fisuras en los bastidores, producto de la fatiga del material y el elevado nivel de exigencia que presenta el servicio durante el ciclo lectivo.

Las tareas se llevaron a cabo en los talleres de Remedios de Escalada e incluyeron además la reparación integral del sistema de tracción y choque, controles exhaustivos de los sistemas mecánicos de los motores diésel, sistemas neumáticos y eléctricos, y la puesta en valor del interior de ambos coches.

La elección del período de mantenimiento respondió a la baja demanda del servicio durante el receso estival de la UNLP, lo que permitió realizar las obras sin afectar a la comunidad universitaria, optimizando tiempos y recursos.

Con la reanudación del servicio, el Tren Universitario vuelve a consolidarse como una herramienta clave de movilidad para estudiantes, docentes y trabajadores, en un contexto donde la seguridad y la regularidad del transporte público resultan centrales para la vida académica de la ciudad.