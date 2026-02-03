La Fragata Libertad ya está en La Plata: revisión clave antes de volver al mar

La Fragata ARA Libertad, histórico buque escuela de la Armada Argentina, ya arribó al Puerto La Plata para someterse a tareas de revisión, evaluación y alistamiento en el Astillero Río Santiago (ARS), en el marco de su preparación para retomar la agenda de viajes de instrucción.

El emblemático velero ingresó al Canal de Acceso de la estación portuaria bonaerense con destino al astillero, donde se llevará adelante una revisión de media vida que contempla tareas de control, evaluación y reparación de sus sistemas, como parte de los procedimientos habituales de mantenimiento.

Según se informó oficialmente, estos trabajos son clave para garantizar la operatividad y seguridad del buque, especialmente de cara a los viajes de instrucción que realiza con guardiamarinas, una de las funciones centrales de la fragata dentro de la Fuerza.

Reconocida como el “Emblema de la Soberanía Nacional”, la fragata ARA Libertad será puesta a punto en el Astillero Río Santiago, una referencia regional en reparaciones navales de media y gran escala, con amplia experiencia en embarcaciones militares y civiles.

La llegada al Puerto La Plata se da luego de un período de intensa actividad operativa, educativa y de vinculación con la comunidad. En las últimas semanas, el buque participó de diversas acciones a lo largo del país y, a comienzos de este año, estuvo en Mar del Plata, donde abrió sus cubiertas al público y recibió a miles de visitantes durante las jornadas de puertas abiertas realizadas en el marco del centenario de la Base Naval Mar del Plata.

Con esta nueva etapa de mantenimiento, la Fragata Libertad se prepara para seguir cumpliendo su rol histórico, combinando formación naval, presencia institucional y proyección internacional, consolidándose como uno de los símbolos más reconocidos de la Armada Argentina.