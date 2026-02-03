Fuga, choque y muerte: tragedia tras una persecución policial en el Parque Pereyra

Una persecución policial terminó de manera trágica el sábado por la tarde en Florencio Varela, cuando dos jóvenes que escapaban en un auto chocaron contra un patrullero y cayeron a un zanjón, a metros del Parque Pereyra Iraola. Como resultado del siniestro, uno de ellos murió en el lugar y el otro fue detenido.

El hecho se inició cuando efectivos del Comando de Patrullas detectaron un Fiat 147 en actitud sospechosa en la intersección de las calles 1149 y 1136 A. Al intentar identificarlos, los ocupantes aceleraron y se dieron a la fuga, dando comienzo a una persecución por distintos barrios del distrito.

Con el correr de los minutos, se sumaron varios móviles policiales al operativo. Durante la huida, el vehículo chocó contra un patrullero en inmediaciones del barrio Pepsi, aunque aun así continuó su marcha a gran velocidad, profundizando el riesgo tanto para los involucrados como para terceros.

La fuga finalizó en la Rotonda de Alpargatas, donde el conductor perdió el control del Fiat 147, que desbarrancó y cayó a un zanjón. En ese momento, el acompañante salió despedido del vehículo y quedó gravemente herido a un costado del camino.

Personal del SAME constató la muerte del joven, identificado como C.A.E., de 25 años, quien tenía antecedentes penales. En tanto, el conductor, M.E., también de 25 años, intentó escapar a pie, pero fue reducido a pocos metros del lugar.

El detenido fue trasladado bajo custodia al Hospital Mi Pueblo y quedó a disposición de la Justicia. La causa quedó en manos de la UFI Nº 2 de Florencio Varela, que investiga la secuencia completa de la persecución y el fatal desenlace.