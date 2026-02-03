LA PLATA | Sale a remate un terreno millonario en pleno Casco Urbano

El Estado nacional oficializó la subasta pública de un enorme inmueble ubicado en el centro de La Plata, una de las zonas más codiciadas del Casco Urbano. Se trata de un predio de más de 2.200 metros cuadrados, que será vendido al mejor postor con una base de puja fijada en USD 1.463.513, una cifra que refleja el alto valor estratégico del terreno.

La medida fue autorizada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) mediante la Resolución N° 31/2026, publicada en el Boletín Oficial, donde se aprobó el pliego de bases y condiciones de la Subasta Pública 392-0014-SPU26. El remate se realizará el martes 10 de marzo a las 14, mientras que el cierre de inscripción para los interesados está previsto para el 3 de marzo a las 12.

El inmueble se encuentra en el cruce de las calles 41 y 116, y desde la década del 90 es utilizado como playa de estacionamiento del Bingo, ubicado a apenas una cuadra. Sin embargo, el predio nunca fue transferido formalmente a la sala de juegos y continuó siendo propiedad del Estado nacional, situación que ahora se redefine con su salida a subasta.

Según la documentación oficial, el terreno a rematar corresponde a un sector a deslindar de una parcela mayor y cuenta con una superficie aproximada —sujeta a mensura— de 2.221,14 m², además de una superficie cubierta de 96,22 m² y una semicubierta de 458,95 m².

Actualmente, el predio funciona como una playa de estacionamiento vehicular mayormente descubierta, con un sector lateral semicubierto compuesto por estructura de chapa y columnas metálicas combinadas con hormigón armado. También dispone de un sector cubierto destinado a baños, depósito y sala de máquinas, además de dos garitas de seguridad para el control de accesos.

El valor del inmueble fue determinado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, que fijó un valor venal de USD 1.463.513, equivalente a $2.166.000.000, calculado a un tipo de cambio de $1.480 por dólar. Desde el Ejecutivo aclararon que los fondos obtenidos serán destinados conforme a la normativa vigente que regula la administración de los bienes del Estado nacional.

La operación no pasa desapercibida: se trata de una de las subastas más relevantes en La Plata por su ubicación, superficie y monto base, en un contexto donde la venta de activos estatales vuelve a ocupar un lugar central en la agenda económica.