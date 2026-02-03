Jornadas de salud en los barrios: vacunación, testeos y prevención en La Plata

La Municipalidad de La Plata dio a conocer el cronograma de nuevas jornadas de salud que se desarrollarán en los próximos días en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de acercar servicios esenciales a los vecinos y reforzar las políticas de prevención sanitaria.

Las actividades se llevarán adelante en Los Hornos, Villa Elisa, City Bell, Gorina, Gonnet, El Retiro y el casco urbano, abarcando zonas estratégicas del partido y garantizando una cobertura territorial amplia.

Durante las jornadas, se realizarán talleres preventivos sobre hantavirus, charlas informativas sobre dengue, entrega de folletería y repelentes, y aplicación de vacunas. Además, los vecinos podrán acceder de forma gratuita a vacunación para niños y adultos, servicios de enfermería y testeos de VIH y sífilis, en una propuesta integral orientada al cuidado de la salud comunitaria.

En paralelo a este cronograma semanal, el Municipio informó que en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) continúa la aplicación regular de vacunas del calendario nacional, antigripales, contra el sarampión y contra el covid.

Recientemente, además, se incorporó la vacuna contra el dengue, ampliando las herramientas disponibles frente a una de las principales preocupaciones sanitarias de la región.

Con estas acciones, la Comuna busca fortalecer el primer nivel de atención, promover la detección temprana de enfermedades y consolidar una estrategia de salud pública más cercana, preventiva y accesible para todos los platenses.

El cronograma de la semana

La semana de salud comenzó este lunes en el Casco urbano y Los Hornos con control de foco de coqueluche, charlas educativas sobre el hantavirus, vacunación de calendario y de campaña, y testeos rápidos de VIH y sífilis.

MARTES 3 DE FEBRERO – DE 9:00 A 13:00

Plaza Luis Castell – Centenario e/ 49 y 51, Villa Elisa

Vacunación y control de libreta. Certificado bucodental y controles pediátricos.

MARTES 3 DE FEBRERO – DE 12:30 A 15:00

CAPS N° 45 – Calle 46 y 158

Testeos rápidos de VIH y sífilis.

MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO – DE 9:00 A 11:00

471 y 30 - City Bell

Controles de foco en el marco del plan municipal de prevención contra el dengue. Visita puerta a puerta con búsqueda activa de febriles y entrega de folletería informativa.