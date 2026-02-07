Las fugas de menores en PBA serían tan habituales como la ostentosa vida de los funcionarios del área

En los últimos días, la Secretaria de Niñez y Adolescencia bonaerense ha sido noticia por la fuga de un menor del Instituto de Menores Eva Peron II de la localidad de Abasto.

El video de PrimeraPagina.info que ha circulado masivamamente, donde varios menores ayudaban a otro romper una débil reja mientras otros lo filmaban dándose a la fuga, habla a las claras de una situación apremiante en materia de seguridad que desprotege a los ciudadanos de PBA, teniendo en cuenta la peligrosidad alarmante de muchos de los chicos alojados en ese tipo de instituciones penales.

Mientras el gobernador y sus funcionarios buscan avales para las elecciones internas del PJ bonaerense, menores con profundos prontuarios se dan a la fuga de los institutos penales donde son alojados, para volver a las calles a delinquir y bañarlas de sangre, como ocurrió la semana pasada con la muerte de "Chispita", un pibe chorro con más prontuario que años, después de tirotearse con la policía y morir.

PrimeraPagina.info pudo reconstruir, a través de varias fuentes confiables, que este video solo muestra una de las tantas fugas que se dan en los institutos penales de menores de PBA, mientras el gobernador Axel Kicillof y sus funcionarios del área Minoridad miraban para otro lado, preocupados por su interna partidaria y descuidando por ello los intereses de una población que piden a gritos terminar con la delincuencia juvenil que azota las calles de una provincia devastada.

Poco parece interesarles a Kicillof y sus lacayos a sueldo invertir en los institutos de menores, utilizando como deberían materiales sólidos y resistentes para este tipo de construcciones carcelarias, y asi evitar que los menores (procesados y condenados, que deben cumplir condenas por crímenes en muchos casos horrendos), se puedan escapar tan fácilmente como muestra el video en cuestión.

Cabe destacar que en el Instituto de Menores Eva Peron II de la localidad de Abasto, lugar de la fuga viral de la semana pasada, se han fugado ya por lo menos 4 menores durante el primer mes del año 2026, según confirmaron nuestras fuentes. Al parecer, ese número no es novedoso, sino que sería una cifra habitual durante todos los meses de 2025.

El mismo camino transitaron en el ranking de escapes los ya conocidos institutos de menores bonaerenses Copa, Legarra y Castillito, con alto índice de menores fugados y sin respuesta de las autoridades pertinentes de haberlos atrapado y devuelto a su lugar de detención. O sea, están en las calles de PBA, probablemente muchos de ellos delinquiendo.

Desde el Senado provincial, legisladores con vestimenta violeta adelantaron un ácido y abultado pedido de informes al Ejecutivo que lidera Akel Kicillof, aludiendo a las condiciones de detención de los menores con causas penales, los gastos para ellos exhorbitantes, desprolijos y muy cuestionables en el área de Minoridad provincial, y sobre todo cuestionan las permanentes fugas que se registran sin notificaciones oficiales, encubiertas principalmente por las inoperantes autoridades gobernantes, así como de algunos jueces.

El garantismo y el populismo con OSDE que practican los funcionarios del Kicillof y el Cuervo Larroque en el área de Minoridad bonaerense, permiten que los menores privados de su libertad sean provistos por sus allegados de teléfonos celulares, con el argumento de no perder contacto con su familia, sus amigos y sus novias.

Sin embargo, en el Centro Recepción La Plata (ubicado en 2 y 63) y en el Instituto Gambier, sus directores no permiten que los menores alojados allí tengan telefonía celular, porque estaría violando las medidas de investigación. También, aseguran, impediría cualquier maniobra de escape y de conexión con el exterior. Solo estaráin permitidas las visitas familiares, como la ley ordena, que deben ser personales y en el lugar de alojamiento.

Mientras tanto, "Mugrienta, Rata, Momia y Sombra" se llenan los bolsillos

En PrimeraPagina.info hemos publicado ya muchas notas, demasiadas, contando lo que ocurre en el área de Minoridad del gobierno de PBA a cargo de Axel Kicillof, donde indeseables personajes apodados Rata, Momia y Sombra, entre otros, ocupan cargos de funcionarios de primer y segundo nivel en el OPNyA, cuya titular es Nancy Andrea Cáceres, una camporista oriunda de Necochea a quien los empleados del sector apodan en privado "La Mugrienta".

Denunciamos oportunamente otras fugas, también la recaudación de 70 millones para la campaña de Kicillof robada a las horas extras de los empleados y casos de tuberculosis en los institutos, entre muchas otras anomalías en el área de Minoridad, que integra el ministerio que conduce Andrés "Cuervo" Larroque.

"Pasadas las elecciones del año anterior, el subsecretario Pablo Ernesto "Rata" Lachener y su hermana, Claudio Gabriel "Momia" Otero y el Sombra, dejaron de recaudar para la corona y volvieron a hacerlo para ellos mismos. Sabido es que la titular del OPNyA, Nancy Andrea "La Mugrienta" Cáceres, se lleva la mayor parte de lo recaudado", dijo a PrimeraPagina.info un histórico empleado que conoce como pocos los vericuetos del poder en la casa central de Dg. 73 y 48.

Mientras los pibes chorros se fugan, sigue la joda. El Rata sigue colocando colocar cámaras ocultas en el edificio central del OPNyA, en Diag 73 y 48, para espiar y controlar al personal en sus horas de trabajo. El Sombra sólo piensa en aumentar sus regalías amorosas, el Momia hace lo imposible por financiar sus fantasías ocultas, en las que no se distinguen sexos; y La Mugrienta se esmera por juntarla en bol$a$ para comprarse ropa capitalista de marcas carísimas en Miami, dejando atrás su anterior adoración pagana por la border figura del Che Guevara.

Nadie podría en estos tiempos, con un sueldo de director provincial, construirse ni siquiera una choza, pero muchísimo menos una mansión como la que se está haciendo el barrabrava Claudio "Momia" Otero en la exclusiva zona de Parque Sicardi, al sur de La Plata y un quincho VIP para reuiniones políticas en Ruta 36, también cerca de La Plata, con pileta climatizada, luces de colores y otros elementos para crear un ámbito de festejos hot en los "after rosca". Aseguran que ya han sido invitadas varias empleadas bellas y jóvenes, a quienes les pidieron un solo favor a cambio: llevar amigas divertidas.