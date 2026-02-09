Dramático episodio en Gonnet: un hombre cayó del puente peatonal

Un hombre permanece internado en estado crítico luego de caer desde el puente peatonal ubicado en el Camino Centenario y la calle 501, en la localidad de Gonnet. El hecho ocurrió este martes por la mañana y motivó un importante despliegue policial y sanitario en una de las arterias más transitadas de la zona norte platense.

El episodio se registró pasadas las 9, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de una persona tendida sobre la cinta asfáltica. Al arribar al lugar, efectivos policiales encontraron al hombre inconsciente, con severas lesiones compatibles con una caída desde altura.

Minutos después, una ambulancia del SAME asistió a la víctima y la trasladó de urgencia al Hospital San Roque de Gonnet, donde ingresó con un politraumatismo de cráneo grave. Según se informó oficialmente, su estado de salud es reservado y aún no se logró establecer su identidad.

La escena fue preservada para las pericias correspondientes y se dio intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso las diligencias de rigor. La causa fue caratulada como “suicidio en grado de tentativa”, mientras continúan las actuaciones para determinar con precisión las circunstancias del hecho.

Como consecuencia del operativo, el Camino Centenario permaneció cortado durante varias horas, lo que generó importantes demoras y desvíos para automovilistas y vecinos que debieron buscar rutas alternativas para atravesar ese tramo clave de la región.

De acuerdo con las primeras actuaciones, el hombre se habría arrojado al vacío desde el puente peatonal, aunque no se hallaron testigos presenciales y las autoridades analizan todas las hipótesis. La principal línea investigativa apunta a un intento de suicidio.

El caso se produce a más de dos semanas de un antecedente trágico en el mismo lugar. El 17 de enero, una joven de 24 años falleció en el Hospital San Roque luego de haber caído desde ese mismo puente, un dato que vuelve a encender las alertas sobre la reiteración de episodios en el sector.