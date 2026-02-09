Avanza la nueva bajada en City Bell de la Autopista La Plata–Buenos Aires

Dos empresas fueron adjudicadas para la construcción de la nueva bajada de la Autopista La Plata–Buenos Aires en City Bell, una obra vial de alto impacto que busca mejorar la conectividad y dinamizar la actividad económica y turística del norte platense.

La intervención tendrá un costo total de $25.527.544.909,56, será financiada íntegramente por Aubasa y su adjudicación fue aprobada este martes por el Directorio de la empresa. Según se informó, en las próximas semanas se firmará el contrato que permitirá dar inicio formal a los trabajos.

La licitación atravesó en las últimas semanas una etapa decisiva con la apertura de las ofertas económicas (sobre 2), instancia clave del proceso. En total, 11 empresas privadas presentaron propuestas para ejecutar la obra. Previamente, ya se había concretado una licitación específica para el control e inspección, un paso fundamental para garantizar el seguimiento técnico y el cumplimiento de los plazos durante la ejecución.

Cómo será la nueva bajada en City Bell

El proyecto contempla una obra de gran envergadura:

150.000 m³ de movimiento de suelos

15.000 toneladas de pavimento asfáltico

8.500 m³ de hormigón destinados a puentes y viaductos

Además, incluirá iluminación, señalización, barandas de defensa, obras de arte menores y forestación, configurando una intervención integral.

El eje central será la construcción de un enlace directo entre la Autopista y el Camino Centenario, una conexión largamente esperada que permitirá descomprimir el tránsito, mejorar los tiempos de viaje y ordenar la circulación en una zona clave.

La obra forma parte del Plan de Obras 2024–2027 que Aubasa ejecuta con fondos propios y tendrá un plazo estimado de ejecución de entre 18 y 20 meses. El trazado total alcanzará los 2,1 kilómetros de doble sentido, con pasos sobre las vías del Ferrocarril Roca, sobre los arroyos Martín y Carnaval, y la construcción de un terraplén.

Desde el sector oficial destacan que, más allá del impacto vial, la nueva bajada tendrá un efecto positivo directo en la actividad comercial, educativa y turística de City Bell y zonas aledañas, acompañando el crecimiento urbano y productivo del corredor norte de La Plata.