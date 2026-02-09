Banzai vuelve a Berisso con una noche ricotera y malvinera en la Casa de los Ex Combatientes

Este sábado 7 de febrero, la banda Banzai, reconocida por su tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, se presentará nuevamente en la sede del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de Berisso (CEVECIM), en lo que promete ser una noche cargada de rock, memoria y mística ricotera.

El recital se llevará a cabo en la “Casa Malvinera”, ubicada en calle 8 entre 159 y 160, donde las puertas se abrirán a las 21:30 horas. Las entradas tienen un valor de $10.000 y pueden adquirirse de manera anticipada contactándose con @banzaitributo, o directamente en la puerta el mismo día del show.

La banda está integrada por Damián Giordano (voz y bajo), Ezequiel Pérez y Leandro Simaz (guitarras), Mauricio Paris (teclados), Adrián de Martínez (saxo) y Daniel Castelli (batería). El grupo ofrecerá un extenso recorrido por la discografía de Los Redondos, con un repertorio pensado para el público fiel que sigue la huella ricotera.

Desde la banda destacaron el valor simbólico del lugar:

“Para nosotros es siempre algo especial presentarnos en la Casa de los Ex Combatientes de Malvinas y, de alguna manera, ser parte de la tarea malvinizadora que ellos llevan adelante desde hace años. Los invitamos a todos a pasar una noche ricotera y bien malvinera”, expresaron los integrantes de Banzai.

Además, desde el CEVECIM informaron que durante la jornada funcionará un servicio de buffet a precios accesibles, reforzando el carácter comunitario y popular del encuentro.

Una propuesta que cruza música, identidad y memoria colectiva, y que vuelve a convertir a Berisso en punto de encuentro para los amantes del rock nacional.