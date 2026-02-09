Argentina desembarca en Milano-Cortina 2026 con su delegación más numerosa en dos décadas

El deporte nacional se prepara para un hito histórico en el invierno europeo. Desde el próximo 6 hasta el 22 de febrero, la delegación argentina competirá en los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina 2026, marcando su presencia más importante desde la edición de Turín 2006. Serán 19 días de competencia intensa que reunirán a más de 2800 atletas de todo el mundo en 116 eventos diferentes.

El equipo argentino está conformado por ocho deportistas que representarán al país en disciplinas de alta exigencia. La delegación combina la veteranía de Verónica Ravenna, quien afronta sus terceros Juegos en la disciplina de luge, con el talento emergente de jóvenes promesas. En el esquí alpino y de fondo, las miradas estarán puestas en los debuts olímpicos de Tiziano Gravier, Nicole Begué, Mateo Sauma y Agostina Groetzner, quienes llevan la bandera con la ilusión de hacer historia.

La ceremonia de apertura promete ser un espectáculo inolvidable. El mítico estadio San Siro se transformará en el escenario de una gala que contará con las voces de Andrea Bocelli y Laura Pausini, dando inicio oficial a una competencia que se espera sea récord en audiencia.

Para los fanáticos que quieran seguir el desempeño de los argentinos, la transmisión será totalmente accesible. Claro Sports emitirá todas las competencias en vivo y de forma gratuita a través de su canal de YouTube, permitiendo que cada descenso y cada carrera lleguen a todos los hogares sin restricciones.