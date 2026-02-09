El plan de Eduardo Domínguez para recuperar a sus figuras antes del clásico

La enfermería de Estudiantes de La Plata trabaja a contrarreloj. En una semana marcada por la exigencia física, el entrenador Eduardo Domínguez se enfrenta a un desafío complejo: cuidar a sus piezas fundamentales para el clásico platense sin descuidar el próximo compromiso frente a Deportivo Riestra.

El foco de mayor atención está puesto en el arco. Fernando Muslera se recupera de un esguince en el talón de Aquiles que lo mantendrá fuera de las canchas, al menos, por una semana más. Aunque está descartado para jugar contra el Malevo, el objetivo es que el experimentado arquero uruguayo llegue en condiciones para enfrentar a Gimnasia. Mientras tanto, el juvenil Fabricio Iacovich, de gran actuación ante Defensa y Justicia, seguirá custodiando los tres palos.

En el ataque, el panorama es de cautela. Guido Carrillo arrastra una sobrecarga muscular desde el choque con Boca y su evolución se analiza minuto a minuto. Por otro lado, Lucas Alario continúa lidiando con una lumbalgia persistente que lo obliga a entrenar de forma diferenciada. Ante la posible ausencia de ambos, los nombres de Franco Domínguez Ávila y Adolfo Gaich ganan fuerza para conformar la delantera titular en la tercera fecha.

Eduardo Domínguez fue claro: no piensa apurar a nadie. Sin embargo, la jerarquía de los nombres en duda y la cercanía del partido más importante de la ciudad obligan al cuerpo técnico de Estudiantes a diseñar una preparación especial para que el plantel llegue con todo su potencial al esperado derby platense.