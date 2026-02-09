Por qué el partido entre Aldosivi y Rosario Central se juega sin hinchas visitantes

Lo que iba a ser una fiesta del fútbol en Mar del Plata terminó en una decisión que dejó más preguntas que respuestas. ¿Por qué el partido entre Aldosivi y Rosario Central se juega sin público visitante? Detrás de esa definición hay tiempos, responsabilidades y un reclamo directo que ahora quedó expuesto.

La determinación de que el encuentro se dispute sin hinchas de Rosario Central generó fuerte repercusión en la ciudad y en el mundo del fútbol. El presidente de Aldosivi, Hernán Tillous, explicó cómo se llegó a este escenario y apuntó de lleno contra el área de Seguridad de Buenos Aires.

Tillous aclaró que el problema no fue de los clubes ni de los organismos de control habituales. “La Aprevide actuó bien”, sostuvo, pero marcó que la demora clave estuvo en otra parte. Según explicó, el pedido para habilitar público visitante se realizó con más de 20 días de anticipación, pero el visto bueno del Ministerio de Seguridad llegó demasiado tarde.

“El ministro Javier Alonso dio la aprobación recién a cuatro días del partido”, detalló el dirigente. Ese retraso, según remarcó, hizo imposible organizar la logística necesaria para recibir a miles de hinchas visitantes en el estadio José María Minella.

Tillous fue claro y didáctico: traer entre 5.000 y 7.000 personas desde otra ciudad no se resuelve de un día para el otro. Se necesita tiempo para coordinar transporte, operativos, accesos y seguridad. “Esto no es un cumpleaños de 15”, graficó, usando una comparación simple para explicar la magnitud del operativo.

El presidente del club marplatense también desmintió cualquier falta de voluntad. Aseguró que siempre hubo diálogo con Rosario Central y con su presidente, Gonzalo Belloso. “La intención era que vengan todos y hacerlo bien”, afirmó. Incluso recordó que la AFA y la Liga impulsan que haya público visitante cuando las condiciones lo permiten.

Más allá del fútbol, Tillous puso el foco en el impacto económico. En plena temporada de verano, la llegada de hinchas rosarinos representaba una oportunidad para la ciudad. “En un verano que no viene bien, se perdió una chance de darle movimiento a Mar del Plata”, señaló, recordando que Rosario es una de las principales ciudades que aporta turistas.

Para cerrar, el titular del Tiburón fue contundente al marcar responsabilidades. “La culpa no es de los clubes. Es 100% del Ministerio de Seguridad”, afirmó. También aclaró que el gobernador Axel Kicillof no tuvo intervención en la decisión.

Así, el partido entre Aldosivi y Rosario Central se jugará sin hinchas visitantes, no por falta de voluntad, sino por una demora que, según el club marplatense, llegó cuando ya era demasiado tarde.