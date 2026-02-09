VIDEO | Gran incendio en La Plata: un impresionante humo negro cubrió el cielo

Un impactante incendio se desató este martes en la zona norte de La Plata, donde una densa columna de humo negro pudo observarse desde distintos puntos de la ciudad y generó preocupación entre vecinos y quienes transitaban por el área.

El foco ígneo se originó en un predio ubicado en la zona de 25 y 520, un amplio espacio a cielo abierto vinculado a actividades de motocross, donde también suele registrarse acumulación de residuos. Allí ardieron motocicletas, cubiertas y otros elementos inflamables, lo que explicó la intensidad del humo que cubrió el cielo durante varias horas.

El siniestro ocurrió frente a una zona comercial clave de las afueras platenses, donde funcionan mayoristas de gran tamaño como Vital y Nini, además de estaciones de servicio, lo que encendió rápidamente las alertas por el riesgo de propagación.

Las imágenes aéreas que comenzaron a circular en redes sociales reflejaron la magnitud del incendio y el avance de las llamas dentro del predio, en una escena que fue calificada por testigos como “impactante”.

Rápido despliegue de bomberos y controles en la zona

Ante la magnitud del episodio, varias dotaciones de Bomberos de La Plata trabajaron intensamente en el lugar para contener el fuego, evitar su expansión y controlar focos secundarios. Las tareas incluyeron el enfriamiento de sectores activos y la delimitación del perímetro afectado.

También intervinieron agentes de tránsito y personal de seguridad, ya que el humo redujo notablemente la visibilidad sobre una de las arterias más transitadas de la ciudad.

Pese a la espectacularidad del incendio y el temor inicial, las autoridades confirmaron que no hubo personas heridas ni evacuadas, un dato clave dentro de un escenario complejo.

Causas bajo investigación

Las causas del incendio aún no fueron determinadas y se encuentran bajo investigación. Una de las principales hipótesis apunta a la presencia de residuos y materiales altamente inflamables, en un contexto de altas temperaturas y vegetación seca, aunque no se descarta ninguna línea, incluida la posibilidad de un hecho intencional.

Vecinos de la zona señalaron que el predio ya había sido motivo de reclamos previos, tanto por el uso informal del espacio como por la acumulación de basura.

Mientras avanzan las pericias, la imagen del humo elevándose sobre la ciudad quedó grabada como una señal de alerta, en una jornada que además estuvo marcada por cortes prolongados en el suministro eléctrico en distintos barrios.